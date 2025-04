La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa y, en esta ocasión, se sumó Maxi López. En el programa “A la tarde” (América TV), conducido por Karina Mazzocco, Nicolás Payarola, el abogado de le empresaria, contó que el exfutbolista no quiere que el delantero del Galatasaray vuelva a vincularse con ninguno de sus 3 hijos

“Nosotros no solemos arrogarnos ningún deseo y convertirlo en una cuestión justiciable, sino que tratamos de estar siempre a resultas de lo que los magistrados intervinientes determinen. En este caso, hay una denuncia que fue formulada por una institución educativa, que fue acompañada por el padre y la madre de un menor”, comenzó diciendo Payarola acerca de la denuncia que hay sobre Icardi por la presunta violencia ejercida hacia uno de los hijos de López.

“En este caso, será la Fiscalía primero, que es la encargada de impulsar la acción penal, quien determine si corresponde impulsarla o no y, el juez, en consecuencia”, expresó el abogado.

En este marco, continuó: “El tema, es: no está pedido judicialmente, en ningún lado, la revinculación con los tres menores que son hijos de Wanda y Maxi López. Lo que sí hay es una expresión de deseo y, si ustedes tuvieran la posibilidad de leer el devenir de la causa, la realidad es que hay una relación de cariño, de afecto y que, esa relación, se viene manteniendo”, indicó el defensor de Nara sobre la reivinculación con Icardi.

“Se vio interrumpida a partir de noviembre del año pasado, pero se mantiene desde temprana edad de los menores, reconociendo, en el señor, Icardi una figura paterna”, determinó y, también, dijo que no cree que el delantero del Galatasaray tenga un acercamiento con los otros tres menores de Maxi y Wanda.

“Es conocido que hay una relación o existió una relación de muchísimo cariño y creo que, a veces, me cuesta entender por qué esto escapa a la lógica común. Hay un montón de padres que, tal vez, aman a sus hijos, no capaz de la forma más correcta, e hijos que aman a sus padres. Y, capaz, el vínculo es un vínculo que está viciado”, afirmó el abogado y destacó que no quiere que sus hijos se acerquen a Icardi.

“Hay una expresión de deseo y una expresión de voluntad de que, en algún momento, pueda retomarse ese vínculo. Ustedes piensen en cinco chicos que vivieron como bloque. ¿Cuál sería la razón por la que uno no puede pensar que esto, en algún momento, se recomponga? Que se recomponga no significa que haya sido mentira lo que se denunció, ni que haya sido verdad. Eso, lo va a decir un juez”, cerró Payarola.

Wanda Nara contó cómo se está llevando a cabo la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi

Nara acudió a la Fiscalía debido a que se presentó a declarar por la acusación de uno de sus hijos con Maxi López por violencia ejercida. Allí, la estaban esperando muchas cámaras de televisión para saber qué está sucediendo con su divorcio, los escándalos que atraviesa todos los días y muchos temas más.

“Estamos trabajando en eso. Creo que, el martes, le dediqué como 5 horas de mi tiempo. Dejé mi trabajo para ocuparme en eso y es mi prioridad, porque sé que es importante para las nenas”, explicó la empresaria con respecto al encuentro entre sus dos hijas menores e Icardi; sin embargo, determinó que el futbolista nunca le pasó dinero.

Por otro lado, explicó que está trabajando normal con sus redes. “Es una injusticia. Yo nunca había escuchado de ningún famoso ni de nadie que trabaje con las redes un fallo así. Me parece extraño, porque hay incumplimientos de todas las partes”, indicó.

“Tuvo la posibilidad. Pasó todo lo que ustedes vieron y ya, eso, me excede; después, a partir de eso, yo tenía un montón de planes para esos días que pensaba que iban a estar con su papá, no fue algo que fue por culpa mía y, tampoco, decidí yo el alejamiento”, dijo Wanda sobre el tiempo que sus hijas no ven a su papá.

También, dijo que no hablan por teléfono. “Pero no por un pedido mío. Ya están en manos de la Justicia y ellos deciden los tiempos adecuados para las chicas. Además, nos mandaron a todos a hacer un tratamiento psicológico y un montón de cosas que cada uno tiene que cumplir”, agregó.

A su vez, dijo que su divorcio en Italia sigue adelante. Asimismo, se refirió a los dichos de la otra parte que dijeron que el escándalo del Chateau de Libertador, cuando Mauro no se quería llevar a las perritas, estaba todo armado por ella.

“Yo estaba recién operada y no me hubiera gustado que me vean en esas condiciones. Nadie se había enterado; no lo publiqué, no fue algo público. Contaba con esos 15 días para que pudieran estar mis hijas más chiquitas, que son las que más me requieren tiempo físico. Necesitaba hacer un post-operatorio tranquila. Cuando me vio mi médico, casi se muere, no hubo un aviso de esa llegada a mi casa, fue improvisada y, como mamá, me tocó consolarla, seguir y dejar de lado mi post-operatorio y ocuparme de mis hijas que estaban peor que yo”, explicó.

Por último, reveló que lo de Benedicto se enteró por el colegio, pero que todos sus hijos quieren ver al futbolista. “A pesar de todo, lo quieren ver y yo, como mamá, voy a hacer que eso suceda en la manera más segura para ellos y para todos. Mi hijo tenía mucha angustia”, cerró.

