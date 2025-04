El domingo por la noche, hubo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe) y Martina Pereyra tuvo que abandonar la casa ya que recibió la mayor cantidad de votos negativos. Tras este suceso, los televidentes no dudaron en manifestarse a través de las redes con memes.

Su salida no fue una sorpresa para muchos, sobre todo, teniendo en cuenta cómo se habían desarrollado sus últimos días dentro del juego. El detonante de este momento fue cuando Santiago “Tato” Algorta, el líder de la semana, optó por no salvarla y dejarla en placa, a pesar de haber sido su aliado durante casi toda la competencia.

En una charla íntima que mantuvo con Juan Pablo de Vigili, Martina había manifestado su decepción con una fuerte autocrítica.“Soy más pelot…, la casa me votó por estar al lado de él y él me regala en placa. Me peleé con Lourdes por defenderlo”, lanzó, visiblemente dolida.

Finalmente, el mano a mano que todos anticipaban se dio: Martina quedó eliminada frente a Catalina Gorostidi, quien logró quedarse en el reality conducido por Santiago del Moro.

Luego de que se fue Martina, Chiara y Lourdes arremetieron contra Tato.

“Qué buena jugada la del líder, eh”, disparó Chiara, con ironía, mientras lo miraba fijo.

Tras esto, Lourdes, expresó: “Ahí está, andá sacando de a una, así te quedás con Lucecita que le tenés tantas ganas… alzado de m…”.

Ante esto, Chiara se quedó con bronca y volvió a la carga. “El gran estratega, sacó a la que más lo quería”, mientras varios compañeros lo señalaban y coreaban “ridículo”.

Al escuchar a sus compañeras, Tato no emitió sonido. Sin responder a ninguna de las acusaciones, fue directo a abrazarse con Lucía Patrone, con quien mantiene una cercanía cada vez más evidente.

Los mejores memes luego de que Martina abandonó la casa de Gran Hermano

Como suele suceder con cada gala de eliminación, las redes sociales no tardaron en reaccionar. La salida de Martina se volvió tendencias y los memes invadieron “X” (exTwitter).

