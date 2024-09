A pesar que Roberto García Moritán dio un comunicado en su Instagram informando que con Pampita no se encuentran separado y no hay terceros en discordia, Benjamín Vicuña dio una nota para “A la tarde” (América TV), conducido por Luis Ventura, y dio su opinión acerca del vínculo de su expareja con el político.

Los dichos de Benjamín Vicuña sobre la relación de Pampita y Roberto García Moritán

“Sí, me sorprende”, respondió Vicuña con respecto a que Moritán y Pampita se encontrarían separados pero, luego, se corrigió. “No me sorprende, pero trato de tener la mejor onda, como que no sé mucho de dónde opinar… desearles lo mejor, si es real lo que dicen ustedes, que puedan encontrarle la vuelta”, comentó.

Y, continuó: “Desde ya somos una familia con Robert, con Carolina, entonces… hasta ahí puede opinar. No me gusta opinar de la gente en ese sentido… Estoy feliz, en pareja, y el lugar que me dan no me corresponde, es algo que me afecta también. Les deseo lo mejor y, ojalá, sea un tema de ustedes (la prensa) y no trascienda”, cerró Benjamín.

Tras los rumores de crisis con García Moritán, Pampita y Benjamín Vicuña podrían volver a trabajar juntos

Tras la supuesta crisis entre Pampita y Roberto, la modelo participaría en una ficción junto a su expareja, Benjamín Vicuña. Así lo informó Sebastián Tabany, el director del proyecto.

El film de Tabany se llamará ‘Ladrón que roba’, un thriller basado en las memorias del ex convicto Ángel Manzanelli que escribió José María López. Meses atrás, el director había manifestado su deseo de tener a Vicuña en el proyecto.

Tras obtener el “sí” del actor chileno, Tabany se enfocó en buscar a los otros protagonistas que participarían de la banda criminal. Entre los nombres que pensó estaban Ricardo Darín y Nicolás Francella, pero, luego, se le ocurrió que uno de los roles lo podría ocupar una mujer.

De esta forma, Pampita se convirtió en la persona elegida por el director y, según informó Fernanda Iglesias en “LAM”, la modelo aceptó compartir pantalla con su ex pareja de años.

“El director habló con Moritán y este, también, le dijo que ‘no tenía problema’”, reveló Iglesias.

El argumento de la película

El film de Sebastián Tabany, estará inspirado en las memorias del ex convicto Ángel Manzanelli, uno de los protagonistas del histórico robo al Congreso Nacional en 2000, que escribió José María López.

En febrero de 2000, tres ladrones, entre los que se encontraba el ladrón profesional Ángel Manzanelli, entraron por la puerta de diputados del Congreso de la Nación y, sin que nadie los advirtiera, se dirigieron la Tesorería, donde se pagaban los sueldos de los legisladores. Era la última vez que se abonaban en efectivo, antes de la bancarización.

Según Tabany, la película no solo se enfocará en el gran robo, sino que explorara el contexto socioeconómico de la época argentina entre los 90 y los 2000, además de la corrupción política de ese entonces.

