Causa Vialidad: la Cámara de Casación define si ratifica la condena a Cristina Kirchner La decisión de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se conocerá en una audiencia pública que comenzará a las 11. En primera instancia, la ex presidenta fue sentenciada a 6 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles la Cámara Federal de Casación dará a conocer si confirma la condena a seis años de prisión impuesta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, que juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Según consignó el diario Crónica, la decisión de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se plasmará en una sentencia de más de 1.500 fojas de la cual se leerá la parte resolutiva y desde ese momento correrá el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que no quedará firme aún.

En la audiencia que comenzará a las 11, en la sala B de la planta baja de Comodoro Py y será transmitida en el canal del Poder Judicial en YouTube, el presidente de la sala IV, Gustavo Hornos, leerá el veredicto ante los abogados defensores y el fiscal ante esa instancia Mario Villar. Los acusados podrían estar presentes si lo desean, aunque no es obligatorio.

En el edificio de Comodoro Py se montará un operativo especial de seguridad porque ya se anunció que se hará una “clase abierta” en apoyo a la ex presidenta.

A inicios de este año, estos integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 al término de un juicio oral a la ex vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena en el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso, resolvieron condenar a la ex vicepresidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada”.

Casación define si ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner: la carta de la ex presidenta

A horas de que se conozca el fallo de la Cámara de Casación, Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta en su cuenta de X en la que sostiene que este miércoles se verá “nuevamente en acción a ‘Los Copitos de Comodoro Py’”.

En su escrito, señala a medios y miembros del Tribunal que la juzga y arremetió: “La imparcialidad de estos jueces… te la debo!”.

Al respecto, hizo hincapié en que la condena que recibió es por “un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015”.

Advirtió, en este marco, que “la causa Vialidad empezó como un show y va a terminar de la misma manera”. “¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”, sentenció.