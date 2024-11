Cristina Kirchner habló tras el fallo de Casación: “Me castigan porque soy mujer y no se bancan no tener razón” En una actividad junto a la intendenta de Moreno, y luego del fallo de Casación, la ex presidenta de la Nación sostuvo que “cuando sos mujer hay violencia política” y “todo te lo hacen 20 veces más difícil”.

Por La Opinión Austral | 13 de noviembre 2024 · 14:27 hs.