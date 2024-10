Bake Off Famosos ya llegó a la pantalla de Telefe con la conducción de Wanda Nara y, a pesar de que está teniendo buen rating, Damián Pier Basile, ganador de la edición 2020, arremetió contra el reality durante una nota para “Mitre live” con Juan Etchegoyen.

Qué dijo el campeón de Bake Off 2020 sobre la nueva edición del reality con famosos

“Yo era fanático del programa y, después, fui participante. Con este Bake Off, me pasa que me encuentro con desafíos que están copados, me gusta verlos y me encuentro, también, con que son famosos y no les interesa ser pasteleros; entonces, la gente se desespera por eso”, comenzó diciendo Damián.

Siguiendo con su relato, destacó: “La pastelería, en este ciclo, pasa a un segundo plano al ser de famosos y, también… no sé cómo decirlo… son famosos que están buscando laburo. Quizá, sacaría a Vero Lozano de esa lista y eso se nota mucho. La guerra de egos se nota a ver quién canta más, quién baila más, quién se pone a zapatear en la mesa… parece que tienen todo permitido y eso le saca lo lindo del programa, que es no llegar con los tiempos”.

“Lo lindo de este formato es la pastelería y, no sé… ahora, que empieza el repechaje y estiran más el programa, capaz cambia un poquito el paradigma”, dijo Basile.

“Al jurado lo veo exigente acorde al nivel que pueden hacer los famosos, porque empiezan a buscarle el pelo al huevo pero no al nivel que nos pedían a nosotros que, tampoco, teníamos un premio de 30 millones de pesos, sino le hubiésemos metido más ganas, incluso, pero no los veo tan exigentes a Damián, Christophe y Maru. Están perdonando muchos errores y muchas cosas; por ejemplo, ahora se les permite errores que antes eran impensados”, expresó.

Por último, cerró: “El programa no depende de qué tan buen pastelero sos, sino que hayas sabido esquivar un par de balas y que justo no tengas un día de mala suerte, donde algo te salió mal. Yo creo que hay una acomodadita por parte de la producción con los famosos. Lo que menos me gusta del programa es que estiraron haciendo unas pruebas con las personas que están en la cuerda floja; la otra vez, los pusieron a exprimir naranjas media hora… de eso, yo me dormía; qué cocinen algo. No soy Wandista… Cuesta mucho cuando se pone a gritar y hay que adaptarse a eso, pero sí sabe manejarse con los famosos”.

¿Qué participante volvió a Bake Off Famosos tras el repechaje?

Comenzó la primera semana de repechaje, donde los excompetidores: Javier Calamaro, Gastón Edul, Marcos Milinkovic, Angela Leiva, Nacho Elizalde y Camila Homs tuvieron que deslumbrar a los jurados Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis para poder volver al reality conducido por Wanda Nara; cabe destacar que Andrea del Boca ni Karina Jelinek formaron parte de la vuelta, ya que cuando se grabó tenían otros compromisos y fueron reemplazadas por Jorgelina Aruzzi y Alejandra Maglietti.

Los pasteleros debieron hacer una torta de panqueques y un postre tres leches, por los cuales se destacaron Homs y Leiva; en consecuencia, las dos terminaron quedando en un mano a mano.

Finalmente, el jurado compuesto por Botana, Betular y Krywonis tomó la decisión de que Camila vuelva al programa ya que cumplió con las expectativas.

Por otro lado, Calamaro, Edul, Milinkovic, Leiva y Elizalde continúan compitiendo para tener una segunda oportunidad.

Todos los participantes de Bake Off Famosos

Entre ellos, se encuentran: Cande Molfese (actriz)

(actriz) Damián de Santo (actor)

(actor) Cami Homs (influencer)

(influencer) Callejero Fino (cantante)

(cantante) Verónica Lozano (conductora)

(conductora) Eliana Guercio (mediática)

Flow: canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

Telecentro: canal 10 (Digital)

DirecTV: canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

