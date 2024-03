Anteriormente, a María Becerra le habían preguntado “a cuál jugador de Gran Hermano bancaba”, y confesó que “su preferida era Juliana “Furia” Scaglione“, quien, con el correr de las semanas, se convirtió en la favorita de los televidentes. Además de haber hecho esa confesión, también, en reiteradas ocasiones, le dio su apoyo a través de las redes. Este viernes 22 de marzo, la cantante se presentó en el Estadio Monumental (River Plate), donde deslumbró arriba del escenario, emocionó a sus fanáticos e hizo una sorprendente referencia con respecto a la participante del reality. Hay que destacar, que esta no es la primera vez que ella hace una mención de la competidora en uno de sus shows, ya que, cuando estuvo en el Festival de Viña del Mar, hizo el arco de Artemisa. Esto se debe a que, en el momento que se llevó a cabo el juego “congelados” en la competencia conducida por Santiago del Moro, ingresó la hermana de Furia y realizó ese gesto.

María Becerra en River: la indirecta que le lanzó la cantante a Furia de Gran Hermano

Minutos antes de empezar con la próxima canción, María expresó: “Vamos a perrear, furiosos”.

La repercusión que tuvieron los dichos de María Becerra sobre Furia de Gran Hermano

Esto hizo que los usuarios en la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, se manifestaran al respecto. Mirá las reacciones.

María Becerra deslumbró en su primer show en River

85.000 personas estuvieron presentes en el Monumental para ver brillar a Becerra.

Allí, deleitó a sus fanáticos son su repertorio y emocionó a todos con su voz.

Horas previas a su show en River, María Becerra habló sobre su niñez

Antes de dar el concierto, la artista se refirió a las complicaciones económicas que padeció de pequeña.

María, comentó: “Yo sé lo qué es que se te inunde la casa, que no te anden bien las cloacas, que no te salga agua caliente o que no te puedan comprar el juguete que querés… un montón de cosas”.

Y, continuó: “También, sé lo que es anotarse a un montón de casting, enviar mails y que no pase nada, que nadie me diera pelota. Esto me hizo decirme “yo sé lo que es no tener una oportunidad. Entonces, se las voy a dar a todos”. Ante estos dichos, aseguró: “Estar en un lugar privilegiado, en un montón de sentidos, me hace, corte, que si alguien nos manda un casting o me dice “che, María, yo soy corista y me gustaría corearte”, sí, te vamos a castear”.

“Mi coreógrafa hizo un casting para 5 mil bailarines, fueron como 8 horas”, reveló.

Para finalizar, comentó: “Cuando venís de una realidad, que es la de la gran mayoría argentina y, sabes lo que cuestan las cosas, creces. Si son cosas que te dolieron, no te las olvidas”.

