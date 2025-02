Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mercado de pases en el fútbol de Río Gallegos tuvo un giro inesperado: Facundo González, capitán del Boxing, dejó la institución y se convirtió en nuevo jugador de Escorpión FC. Su salida del “Albiverde” y su llegada al equipo que hoy es un “clásico” generó sorpresa en el ámbito local.

“Todo empezó cuando me despedí del Boxing por redes, ya que no seguía por temas personales. Mi idea en ese momento era no apostar más al fútbol, pero ahí se comunicó conmigo Carlos Padín. Me contó con Juan Montoya, el presidente del club, que hacía tiempo querían contar conmigo, pero que nunca se había dado”, explicó González en diálogo con La Opinión Austral.

Escorpión no tardó en hacerle una oferta concreta. “Me ofrecieron un contrato, me explicaron el proyecto y los jugadores que podían llegar“, contó el futbolista, quien también reconoció que la decisión no fue sencilla. “Obviamente costó. Lo pensé mucho con mi familia y mis amigos, y todos me dijeron que iba a ser una gran idea. Pero bueno, siempre estuvo eso medio raro de que el capitán del Boxing se iba al equipo que hoy es el clásico…”.

A pesar de la rivalidad en la cancha, González destacó la confianza que recibió desde el “Alacrán” desde el primer momento. “Me hicieron sentir valorado desde el primer llamado, algo que no sentí en otros lados“.

Con su llegada, Escorpión sigue sumando jerarquía a un plantel que ya incorporó a Rodrigo Álvarez y Nicolás Flores. El equipo de Padín se arma para ser protagonista en el Regional y González tiene claro que el proyecto es ambicioso. “Ahora tengo sensaciones muy buenas, con mucha fe, porque están armando un gran plantel. Se van a sumar más refuerzos de jerarquía y ya tengo ganas de empezar la pretemporada. Va a ser raro, pero a la vez algo lindo“, cerró.