Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Todos los viernes por la noche, los participantes de Gran Hermano (Telefe) tienen una fiesta con diferentes temáticas. Esta, se lleva a cabo en el sum. Una vez que finalizó, la última persona que quedó adentro fue Juliana “Furia” Scaglione. A raíz de esto, Emmanuel Vich y Joel Ojeda decidieron cerrar la puerta, apropósito, para dejarla encerrada. Cuando logró salir, la jugadora comenzó a llorar e hizo un fuerte descargo en contra de sus compañeros. Además, los usuarios en las redes repudiaron el accionar de los “hermanitos” y no dudaron en defender a Juliana.

El video del momento en el que Joel y Emmanuel de Gran Hermano dejan encerrada a Furia

En la filmación, Emmanuel expresó “el que falta, falta”, mientras Joel terminaba de cerrar la puerta.

Los fuertes comentarios de Furia de Gran Hermano luego de que la encerraron en el sum

Después de este suceso, Furia se quebró.

En una charla con Martín Ku, ella aseguró: “Voy a pedir hablar con el psicólogo. No les intereso, nadie me llamó. Me da bronca, porque yo no soy una forra. Estaban todos corte agitando y nunca me llamaron para nada. Se fueron de la fiesta y me dejaron encerrada adentro sola”.

Y, para cerrar, se sinceró: “Sé que no lo hacen a propósito, pero no les interesa el otro. Cada uno está en la suya. Yo siempre estoy pensando en el otro. Si tengo 4 personas, estoy pensando en darle de comer a todos. Yo, acá, tengo que ser diferente, ¿entendés? Me da bronca, ya que no tengo ganas de ser una forra”.

La repercusión que tuvo el momento en el que Emmanuel y Joel encerraron a Furia de Gran Hermano

Los televidentes destrozaron a Vich y a Ojeda. Por otro lado, apoyaron a Scaglione. Mirá las reacciones.

Según las encuestas, ¿quién puede llegar a ser el noveno eliminado de Gran Hermano?

Faltan pocas horas que para que Santiago del Moro anuncie a la persona que deberá abandonar el reality. Las votaciones continúan abiertas y, antes de que el conductor revele la decisión que tomaron los seguidores del programa, el productor periodístico Fede Bongiorno realiza un sondeo en la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, para saber cuál de los jugadores es el más odiado.

Novena gala de eliminación en Gran Hermano: ¿Quiénes se encuentran nominados?

Los participantes que se pueden llegar a ir, son: Agostina Spinelli, Federico “Manzana” Farías, Nicolás Grosman, Sabrina Cortez, Lisandro “Licha” Navarro, Joel Ojeda, Emmanuel Vich o Virginia Demo.

¿Qué dicen los resultados del sondeo que hizo Fede Bongiorno?

Los números, dieron así:

Nicolás : 5,3%.

: 5,3%. Joel : 6,8%.

: 6,8%. Lisandro : 8,5%.

: 8,5%. Virginia : 9%.

: 9%. Emmanuel : 13,1%.

: 13,1%. Agostina : 13,4%.

: 13,4%. Sabrina : 21,5%.

: 21,5%. Federico: 66,6%.

Según los porcentajes, Manzana podría llegar a ser el próximo eliminado del reality.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

Leé más notas de La Opinión Austral