El exproductor de Leda Bergonzi la denunció por sus shows: “Es un lobo con piel de cordero” El productor artístico Alberto Castillejo apuntó contra la sanadora rosarina a la que le programó una serie de espectáculos por el país. Asegura que le pagó 2 millones de pesos en cada presentación y la trató de evasora fiscal porque nunca le pudo facturar ya que ella le decía tener “un problema" con la AFIP.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leda Bergonzi, la “sanadora” rosarina, está en el centro de la polémica luego que un el productor artístico, Alberto Castillejo, la denunciará públicamente. El hombre asegura que ella no quiso firmar contrato ya que aseguró que “la iglesia la controlaba”, dejó entrever que la fundación que tiene no tendría todos los papeles en regla. Además, criticó que Leda con su secretaria intentaron hacer negocios por detrás suyo. “Duele la estafa en nombre de Dios. Es un lobo con piel de cordero”, sostuvo en declaraciones a distintos medios santafesinos.

“A Leda la conocí hace prácticamente un año, la escuché en una reunión de sanación acompañando a un familiar. La escuché cantar y le acerqué una tarjeta al esposo. Después me llamó ella misma, a los cuatro días. Soy el fabricante artístico de ella”, comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

“Yo trabajo en gran parte de América con espectáculos. Cuando me llamó ella, empezamos a charlar sobre qué podíamos hacer. Charlábamos mucho, no nos podíamos encontrar personalmente, no coincidíamos. Yo no tengo nada que ver con la religión, no conozco el tema de la sanación, son dos caminos diferentes. Yo pensé y me pareció algo bueno, con su popularidad hacer algo. Conseguí los músicos, armé los ensayos, las partituras, los gastos que genera una producción, armé todo de cero”, detalló al aire.

“En todo ese interín, estuve en la casa de ella en Roldán. Charlábamos, nos pusimos de acuerdo. Me decía que era la mejor de las personas con las que había hablado y el más profesional. Yo me agrandé. En una oportunidad me tomó de los hombros y me dijo “Alberto Dios te puso en mi camino”. Para mí Dios no existía, por diversos motivos. Pero comenzamos un montón de proyectos, y le propuse hacer un contrato; ella me decía que la Iglesia no la dejaba, y yo le creí, es una encantadora de serpientes”.

“Yo confié, dije, es una enviada de Dios, cómo me va a fallar. No firmó contrato. Abrí Colombia, invertí 2400 dólares para que la conozcan. Ella ve una cámara y ahí pone la cara. El primer show que armo fue en Mendoza, donde fuimos para atrás pero son riesgos del negocio. Yo a ella por show le pagaba la exorbitante cifra de 2 millones de pesos más todos los gastos, ella se manejaba en avión, no iba con el resto. Todo me salía 5 millones de pesos, más los contratos. Fui para atrás varios millones de pesos, pero lo asumí”.

“Después hicimos Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, y Corrientes capital, con el anfiteatro. Con un montón de gastos, dos meses de publicidad entre otras cosas. Todo fue un fracaso, comercialmente no servía evidentemente. Ella me estafó, me traicionó, es una mala persona. A mí no me entra todavía todo lo que pasó. Por un lado parece que fuera una discípula de Dios, pero para mí es del otro reino. Es una persona cínica, vanidosa, tiene muchas cosas feas”, apuntó directamente.

Alberto Castillejo, el productor artístico que denuncia a Leda Bergonzi

“Perdí 15 mil dólares. Pero me olvido de eso, es digna de lástima ella. Junta millones de pesos con lo que deja la gente, pero son para su bolsillo y el de su socia”, afirmó por último.

Una interrumpida gira por Argentina

El productor reafirmó sus declaraciones en dialogo con La Capital y contó que el 15 de julio en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza fue la primera cita. Un espacio para 2.000 espectadores, pero Leda y su productor lograron vender menos de 700 entradas.

“Por cada show cobró 2 millones de pesos y me aclaró que no lo podía facturar por problemas por la Afip. Tengo todo documentado”, fustigó Castillejo, quien dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla.

Al caché de la cantante se le sumó el traslado de los músicos y asistentes: “Unos 5 millones de pesos más, sin contar la contratación del lugar, sonido, publicidad y más”, subrayó. El empresario reconoció: “Cada acción era todo a riesgo mío porque es negocio, a veces se gana y a veces se pierde. En Mendoza fue un fracaso”.

Leé más notas de La Opinión Austral