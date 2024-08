Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mirtha Legrand solicitó a la sanadora Leda Bergonzi que aclarara su posición respecto al cáncer. La conductora indagó en las controvertidas declaraciones de Bergonzi, quien convoca a miles de fieles por su fama de curar con la imposición de manos.

En una mesa que contó con Margarita Barrientos, María Belén Ludueña y Paula Bernini, Mirtha tuvo como invitada a Bergonzi en su programa “La Noche de Mirtha” (El Trece). Durante el programa, la animadora cuestionó a la sanadora sobre una polémica surgida a principios de año por sus declaraciones en Chile, donde afirmó que “el cáncer tiene un origen, que es la falta de perdón” y que “el cáncer es todo emocional“.

Estas afirmaciones llevaron a Bergonzi a ser criticada tanto por la Iglesia como por oncólogos y profesionales médicos. En el programa, la sanadora aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. “No quiero volver a lo que dije en ese entonces porque me trajo muchas consecuencias“, señaló.

Mirtha, insistente, pidió detalles sobre el incidente. “Fue lo del cáncer. Me sacaron de contexto“, reiteró Bergonzi. La sanadora explicó que ha acompañado a muchas personas con enfermedades, muchas de las cuales, según ella, comenzaron con una depresión. Además, defendió su misión de evangelizar a personas en situaciones difíciles, incluyendo a chicas de la calle y trabajadores nocturnos.

A lo largo de la entrevista, Mirtha presionó a Bergonzi para que confirmara su creencia en la ciencia. “Yo creo, por supuesto, en la ciencia. Pero también creo en un Dios que me sana y me libera“, afirmó Bergonzi. La conductora, preocupada por el impacto de estas declaraciones, advirtió: “No digamos esto si realmente no ocurre porque nos están viendo miles de personas. Hay que decirles que no dejen la ciencia de lado”.

Mirtha expresó su inquietud: “Tengo miedo que de pronto un enfermo de cáncer deje su tratamiento”. Bergonzi, en defensa, aclaró que no están sugiriendo abandonar la ciencia, sino que ella habla desde su fe en Dios.

La conversación concluyó con Bergonzi afirmando su fe en un Dios que sana y libera, y la importancia de cómo cada persona transita su enfermedad. “Sola y triste o con Dios y acompañada con esperanza“, dijo la sanadora, destacando su creencia en la vida eterna.

Leé más notas de La Opinión Austral