En los último días, la cuenta de TikTok “@estrellakira4” fue hasta la pastelería de Damián Betular para hacer una reseña sobre la comida y su devolución fue negativa. El video no demoró en hacerse viral y le llegó al cocinero, quien habló en LAM (América TV), conducido por Ángel de Brito, e hizo un picante descargo.

¿Cómo fue la crítica de la Tiktoker sobre la pastelería de Damián Betular?

“Fuimos a “Betular Patisserie” y vamos a probar algunas cosas, a ver si es tan bueno como dicen. Compramos las dos cosas más vendidas”, comenzó diciendo la dueña del TikTok”, y, continuó: “Empezamos probando café, que, aunque no se destaquen por eso, por $3500 estaba bastante promedio, pero… bueno, no juzgamos”.

Ante esto, expresó: “Seguimos con la cookie de frambuesa y pistacho; estaba bastante rico, era un sabor nuevo, pero, por $6600 no te lo pagamos ni ahí… con esa plata, alimentamos una familia entera. Y, por último, esta factura de crema pastelera y moras la abrimos para ver qué tan crujiente era y nos decepcionó, porque estaba gomoso; era un asco. Tanto la crema pastelera como la masa, no tenían gusto a nada”.

Sobre el final del video, la influencer, también, mostró que se robó el azúcar: “Lo único bueno del lugar era la azúcar rosa y, como no pagamos 20 mil pesos al pedo, no me voy a ir con las manos vacías y me la llevé a casa”, confesó.

Los fuertes dichos de Damián Betular sobre la Tiktoker que criticó su pastelería

Betular, expresó: “Me lo mandaron al video en estos días y lo vi. Las críticas se toman para seguir mejorando todo. Me pareció algo gracioso, hay que tomarlo así. Se llevó el azúcar… que la disfrute. Lo tomé más como una humorada”.

Luego, comentó: “Yo, como consumidor, si voy a un local y hay algo que pagué y no me gusta, trato de solucionarlo en el momento y no quedarme con el sabor amargo. Pueden pasar cosas. Hay personas trabajando en los procesos, la humedad afecta a la pastelería; que haya mucha o poca. Tratamos de revisar diariamente eso, con la crítica o sin ella, porque es nuestro trabajo y siempre para mejorar”.

Por último, añadió: “Se quejó de todo, pero… Bueno, los insumos es algo que estamos viendo todo el tiempo. Hay muchas personas atrás de una medialuna. No me cansan las críticas por los precios y es algo que tenemos presente. Tratamos de cuidar un montón y no impactar lo que hay que impactar, pero trabajamos con buena materia prima y hay muchas personas. Yo estoy tranquilo de que el producto es bueno”.

Leé más notas de La Opinión Austral