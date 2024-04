Luego de que Luis Ventura confirmó el embarazo de Morena Rial, su padre, Jorge, habló en “Socios del espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, e hizo unos polémicos dichos sobre el nuevo novio de su hija, Matías Oga, el bebé que están esperando, y, además, reveló si la va ayudar económicamente.

Los polémicos comentarios de Jorge Rial sobre Morena

Jorge, dijo: “Me contó que estaba embarazada. La otra vez, me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía; bienvenida lo que sea. Estoy feliz. Otro nieto, nieta, niete…Lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”.

Luego, con respecto a la relación entre ambos, aseguró: “Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad. Me parece bien. Se están curando un montón de heridas”.

En cuanto a la pareja de su hija, el conductor señaló: “Tengo entendido que es un boxeador; no lo conozco, no hablé nunca, ni vi imágenes de él. Desde el año pasado no veo a mi hija”.

Por último, confesó si la va a ayudar económicamente. “Es un tema que ya solucionaremos nosotros, ya que no es algo para hablar en público. Nadie tiene obligación de nada, pero sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Lo único que quiero es que esté bien ella y mi nieto o nieta; lo que sea”.

¿Quién es el padre del segundo hijo de Morena Rial?

Matía Ogas tiene 20 años y es oriundo de la provincia de Córdoba. En diálogo con Ciudad Magazine, la hija de Rial dijo: “Lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace y es difícil de tirar. A mí, mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión”.

Crédito: Ciudad Magazine.

También, contó cómo se lleva con su hijo Francesco. “Mati lo quiere mucho a Fran y él a Mati”, aseveró.

