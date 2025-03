El Gobierno anunció la desclasificación de los archivos de la SIDE sobre el accionar de la Dictadura El vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló además que declararán delito de lesa humanidad el asesinato de Humberto Viola y su hija propiciado por el ERP.

En el 49° aniversario del golpe cívico militar, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de la Dictadura.

“El Presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje que se grabó el pasado viernes en horas de la tarde, y que se difundió a las 11 de este lunes.

En la misma línea, agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”.

“Durante décadas los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta”, remarcó el funcionario.

Para la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.

“Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En mucho países del mundo se ha avanzado en procesos de desclasificación”, narró el vocero, y agregó: “La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia no en los de inteligencia”.

Si bien la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso en 2010 por decreto la desclasificación de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, Adorni aclaró que “nunca fue implementado completamente”.

Caso Humberto Viola

Por su parte, especificó que declararán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crimen de lesa humanidad el atentado del ERP a la familia del capitán Humberto Viola.

En el caso Viola, sin embargo, el Poder Judicial ya trató ampliamente este tema y resolvió en todas sus instancias en sentido contrario. De hecho ese crimen tuvo su sentencia el 28 de diciembre de 1979. El juez Manlio Martínez consideró que estaba fehacientemente acreditada la responsabilidad penal de los cinco procesados por el caso: José María Paz, Rubén Emperador, Alberto Vibanco, Francisco Carrizo y Fermín Ángel Núñez fueron condenados a cadena perpetua. Para esa condena, tuvieron en cuenta no solo el asesinato de Viola sino también los delitos de asociación ilícita y otros hechos que les endilgaron. Pero no se trató de un ataque generalizado o sistemático contra civiles por parte del Estado, como sí fueron los crímenes de las fuerzas armadas.​​​