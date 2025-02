El hijo de Nancy Pazos y Diego Santilli invirtió en la criptomoneda promocionada por Milei y perdió dinero La periodista reveló que su hijo Teo Santilli cayó en la criptomoneda promocionada por Milei. Sin embargo, su ex Diego Santilli y padre del chico, defendió al Presidente. Un cruce familiar insólito.

Este lunes, la periodista Nancy Pazos reveló que su hijo Teo Santilli, de 23 años, invirtió en la polémica criptomoneda $LIBRA, impulsada por un posteo del propio Javier Milei y terminó perdiendo una suma importante de dinero. Lo más insólito es que su exmarido y padre del chico, Diego Santilli se puso del lado del Presidente.

En un debate que se estaba dando en el programa A la Barbarossa, su compañera Mariana Brey sostuvo que hasta ahora no había argentinos damnificados por la estafa, a lo que Pazos lanzó sin filtro: “Te doy un nombre: Teo Santilli Pazos, mi hijo”.

Al escuchar esto, Brey quiso saber si el joven pensaba denunciar al Presidente. Frente a esta pregunta, Nancy contestó que no sabía ya que el joven “es mayor de edad”.

“Hasta el momento, no hay denuncias de ningún argentino”, reiteró Mariana.

“Que no haya denuncias, no quiere decir que no haya ningún damnificado, aunque no denuncie, es un damnificado”, le aclaró Nancy.

Teo, que no es un improvisado en el mundo digital (estudió Negocios Digitales y se supone que entiende de inversiones), confió en la moneda promocionada por el presidente y, como tantos otros, terminó en la lona cuando el activo se desplomó en cuestión de horas.

Luego, Pazos explicó lo que le pasó al joven: “A mi hijo lo que le tentó fue que el Presidente de la Nación, en el que él confía, presentaba una nueva criptomoneda y el hecho de que Milei la recomendara le dio la sensación de que iba a ser un éxito, le dio seguridad”.

“Él esperó un rato, compró recién cuando la moneda estaba en 2,3, llegó a 4,5, compró con lo que tenía en una billetera, por suerte no tenía todo su dinero en esa billetera, compró con una parte”, agregó la periodista.

Sobre eso, reveló que la pérdida de dinero por parte del hijo de Pazos y Santilli podría haber sido mayor: “Él me dijo que si hubiera podido, habría puesto todo”.

“Acto seguido, pasan las horas, empiezo a ver el escándalo en las redes y le escribo al Presidente con buena predisposición para saber si estaba seguro de lo que promocionaba”, reveló Nancy respecto a una conversación privada que mantuvo con el máximo mandatario.

“Él me dijo que sí y que la propia empresa estaba por lanzar un comunicado, todavía no había borrado el tuit”, aclaró la panelista sobre el hecho al que calificó de “gran escándalo nacional y político”.

Diego Santilli: “No es una estafa, quieren voltear al Presidente”

Sin embargo, lo más llamativo de todo fue la reacción de Diego Santilli, padre de Teo. Mientras su hijo hacía cuentas de cuánto había perdido y Nancy Pazos explotaba en TV, el diputado PRO salió a defender al presidente.

“Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición. Lamento decirles que NO. Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos”, escribió en X (ex-Twitter).

Luego en declaraciones a Radio Rivadavia volvió a respaldar al presidente: “(Milei) dio la cara, no se escondió y tomó las medidas que tenía que tomar”, aseguró.

Por último, Santilli insistió en que la causa judicial contra Milei es parte de un plan de la oposición para sacarlo del poder. “Como no pueden ganar por las urnas quieren un juicio político para sacarlo, eso no lo vamos a permitir”, sentenció.