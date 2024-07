El sábado 20 de julio, el padre de Wanda Nara, Andrés, fue llevado a la comisaría por haber agredido a su pareja, Alicia Barbasola. Luego de que sus vecinos hicieron una denuncia, el hombre estuvo detenido cuatro días. Tras su liberación, dio su versión de los hechos durante el programa “A la tarde” (América TV), el cual es conducido por Karina Mazzocco.

¿Qué dijeron en LAM sobre la detención de Andrés Nara?

Durante el ciclo comandado por Ángel de Brito, el productor Pepe Ochoa había dado sorprendentes detalles acerca del arresto del papá de la modelo.

Ochoa, reveló: “Ahora, lo puedo confirmar. Está detenido Andrés Nara”. Ante esto, aseguró: “Hubo gritos y ruidos muy raros para los vecinos, por lo que decidieron denunciarlo; estaban a los gritos con Alicia Barbasola. Los llevaron a la comisaría y él fue el primero en declarar; después, declaró Alicia y, como le vieron marcas en la cara, Andrés quedó detenido. Entiendo que queda demorado. No sé bien cuál es el término, porque tienen que corroborar que tenga coherencia el relato de ambos”.

“Esto es la primera vez que pasa de esta manera. Lo que a mí me cuentan, desde el entorno del barrio en el que viven ellos, es que es común escuchar gritos en la casa y, también, escuchar gritar a Alicia. Hay que ver cómo sigue la cuestión… venía mal la cosa”.

Luego, dio a conocer que habló con Barbasola. “Ella me llamó, a la tarde, con un ataque de nervios; estaba muy mal; además, era como que había cosas que descreía y ya no sabía qué creer. Andrés, también estaba muy nervioso con las versiones de lo que contamos acá. Él, va a quedar hoy detenido porque es una cuestión protocolar. Depende de Alicia o no que quede demorado más días, si es que decide denunciarlo”, contó.

Los dichos del abogado de Andrés Nara sobre la detención de su cliente

En el momento que Andrés recuperó su libertad, fue abordado por lo medios, y, dijo: “No puedo hablar…acá, está el abogado, hablen con él”. Ante esto, Alejandro Cipolla acotó: “Una lástima”.

Tras eso, el letrado dijo que “a Nara se le imputan lesiones y amenazas, que son delitos de acción privada”. Además, recalcó que “no fue Barbasola quién realizó la denuncia”. “Aun así, sin la voluntad de la víctima, el fiscal puede continuar con la acción. Esto ocurre sólo en Provincia de Buenos Aires”, comentó. En relación al suceso, aseguró que “es falso que su defendida tenga lesiones en el cuello”. “El médico le encuentra un hematoma ínfimo en el molar derecho, supuestamente, debido al apoyo del puño de él en su cara. Ella dice que no le pegó”, aseveró.

¿Qué dijo Andrés Nara acerca de su arresto por violencia de género?

Finalmente, en las últimas horas, Andrés dio su versión de los hechos. “Estoy mal, confundido, angustiado”, comenzó diciendo.

E, indicó: “Fue un detalle tonto dentro de una discusión menor. A ver… que duden está perfecto, pero que te juzguen está mal”.

Después, explicó lo que se había dicho que a él lo encontraron con la rodilla presionándola a Barbasola contra el piso. “Eso no está en el expediente ni en la causa. Desde el portón de mi casa, hasta donde ocurrieron los acontecimientos, hay 50 metros, por lo que no hay nadie que pueda mirar ahí, y, los vecinos, no tienen forma de ver nada, así que… los que dicen que yo estaba arriba, es mentira. Nunca le puse la rodilla arriba; lo saben la policía, los abogados y la Justicia, no entiendo por qué insisten”.

Sobre la declaración de su mujer, el hombre explicó que “le insistían y le querían poner otras cosas que no pasaron”. En tanto, reconoció que “hubo violencia”. “No existió la rodilla, sí en el forcejeo terminamos en el piso, pero nunca un golpe, nunca pegar. Nos soltamos y fin del tema”, aseguró.

“No hay ningún antecedente que haya visto la policía, nada. Es más, yo estaba en mi dormitorio y Alicia estaba en su auto cuando terminó y, la supuesta vecina que hizo esa denuncia, que dice que escuchó maltratos… realmente, los hubo, y estoy totalmente arrepentido de haber hecho esa situación de agresión. Si hay algo que yo repudio con toda el alma, es a todos los agresores de las mujeres. Tengo siete nietos, de los cuales son cuatro mujeres… tengo dos hijos, madre, hermana…y, que me pongan todos los medios, es terrible. Se juntan muchas mentiras”, concluyó.

