Luego de que se dio a conocer que Camila Mayan demandó a Alexis Mac Allister por una compensación económica tras los cinco años de convivencia, la influencer rompió el silencio y dio impactantes detalles en el programa “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito. Tras sus declaraciones, su abogado, Ignacio Trimarco, habló en “Intrusos” y lanzó unos picantes comentarios acerca de la interna entre su clienta y el futbolista.

Los picantes dichos de Camila Mayan sobre la demanda que le hizo a Alexis Mac Allister

Mayan, aseguró: “Es medio raro esto, pero es eso. No tengo nada que aclarar. Está todo donde tiene que estar y, por eso, siento que esto no es un medio para decir ni conseguir nada. Intento evadirlo”.

Tras estas declaraciones, justificó su decisión de demandar a su ex. “Por algo se hizo; corresponde y la Justicia tiene que encargarse de eso. No hay nada que yo pueda aclarar y, por eso, en este tiempo, no dije nada”, expresó e indicó: “No es algo de ahora, está hace mucho”.

Por último, Camila se refirió a las repercusiones que generó el tema en redes sociales y el odio que recibió por parte de los fanáticos del futbolista. “Diga lo que diga van a opinar igual. Me di cuenta de que no hay nada que yo pueda aclarar. Ya todos saben dónde estuve y lo que hice”, concluyó.

¿Qué dijo el abogado de Camila Mayan sobre la demanda que le hizo la modelo a Mac Allister?

Horas después, el letrado Ignacio Trimarco habló en “Intrusos”, el ciclo comandado por Flor de la V.

Trimarco explicó que su clienta está amparada por las normas. “La ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas. Tiene una perspectiva de género y hace hincapié en proteger a la parte más débil de una pareja que no se formalizó con un casamiento”, manifestó.

A su vez, Ignacio afirmó que el pedido de Mayan es totalmente legítimo. “Le corresponde a toda persona que convivió más de dos años de manera pública, notoria, pacífica. Camila no quiere mediatizar esta cuestión. Lo que se pide es confidencial, como en toda causa de familia”, dijo.

Al mismo tiempo, el abogado de la joven desmintió a la madre del jugador al decir que “la familia había pagado los dos años de alquiler de su departamento”. “Es falso y está probado en la causa… tampoco le dieron ningún auto. También, hablan de un dinero que no tengo documentado cuánto, pero, en caso de que se haya entregado, va a ser descontado de lo que el juez entienda que corresponde”, confesó.

Finalmente, el letrado comentó la situación actual de la demanda. “Hubo una mediación, no hubo acuerdo. Está la demanda presentada y está en proceso judicial”, expresó. En este sentido, aseguró que “la mediación está cerrada y que lo que se habla allí es confidencial; por ende, la familia de Mac Allister está violando la confidencialidad al contar detalles de la misma”.

