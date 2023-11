En las últimas horas, Pampita compartió una filmación donde un chico contó que “rifó su playstation y la moto de su padre para poder ver a Boca” y, a pesar de no haber conseguido entrada, aseguró “estar feliz de poder estar presente con todos los hinchas”. A raíz de esto, la modelo le pidió a sus seguidores que “la ayuden a buscarlo”.

El posteo de Pampita sobre el niño que es fanático de Boca

En la publicación, escribió: “¿Me ayudan a encontrar a este chico y su papá? Con “ModoVuela” tenemos entradas y queremos invitarlos a ver juntos el partido. Pasen info al instagram de la empresa”.

En el video, el joven contó que “junto a su padre, rifaron la playstation y la moto, pero que no habían conseguido boletos”.

Luego, Pampita publicó otra historia donde el joven se explayó más y contó qué es Boca para él.

“Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo entradas, pero vine para esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa”, aseguró, y, añadió: “¡Mirá lo que es esto! Primero, viene Boca, Boca, Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”. Para concluir, quien lo estaba entrevistando, le consultó: “¿Qué darías por ver al club salir campeón?. “Mi casa. Viviría en la calle por un año. ¡Daría todo! Devolvería el Mundial por Boca”, respondió el pequeño.

Pampita encontró al niño fanático de Boca

A través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, la modelo compartió el tierno momento del encuentro.

En las imágenes, se los puede ver a todos sonriendo. Allí, escribió: “¡Al fin, nos encontramos! Acá estamos con Benjamín y nos vamos a ver a Boca con @ModoVuela”.

