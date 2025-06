Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tensión institucional en la localidad de Los Antiguos está en su punto máximo. Desde tempranas horas, las declaraciones de la intendenta Zulma Neira hizo crecer el rumor de una posible renuncia que, ella misma, no desmintió, al mismo tiempo que anticipaba la llegada del Ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela a la localidad, en medio de un fuerte reclamo por aumento salarial que realiza el gremio, con acampe incluído.

La posibilidad de que finalmente adopte la decisión de dejar el cargo se hizo más fuerte en estas últimas horas, ante la publicación en sus redes de una convocatoria a conferencia de prensa, a las 19 horas, la que transmitirá en vivo a través del Facebook de la Municipalidad.

Banner de la convocatoria a conferencia de prensa de la intendenta Zulma Neira.

“Me dejaron sola”

En declaraciones radiales, Neira se refirió a la situación delicada, desde lo institucional, que atraviesa Los Antiguos, con protestas gremiales que incluyen la toma de dependencias municipales y una fuerte disputa con ATE que lleva un acampe a las puertas del edificio comunal.

Pero además volvió a reiterar, lo que ya había expresado un tiempo atrás, de que no se siente acompañada por el Gobierno provincial, pese a que integra el mismo frente partidario (Por Santa Cruz). Las diferencias con Provincia se profundizaron a partir de la designación de su antecesor en el Municipio, Julio Bellomo como funcionario provincial.

Neira aseguró que Bellomo, aprovechando su cargo, intenta “cogobernar” Los Antiguos y que “opera” para desestabilizar su gestión: “Hay un funcionario que se toma atribuciones de querer cogobernar. Me refiero al señor Julio Bellomo, que hace declaraciones como si estuviera en funciones, como si aún gobernara. Habla de números, de salarios, y omite que cuando entregó el municipio lo dejó con apenas 300 mil pesos en caja”, afirmó Neira, en declaraciones al programa La Otra Gestión.

Afirmó que se siente “avasallada” por distintos sectores y que no recibe el apoyo del Gobierno que espera. “Sólo he tenido tres meses con buenos ingresos de los 17 meses de gestión” y agregó “me dejaron sola“.

Tensión gremial

Esa falta de recursos, limita la propuesta salaria que puede hacer a los trabajadores, pero de igual forma desmintió al secretario general de ATE, Carlos Garzón respecto de que en siete meses nunca hizo una. “Hubo tres ofertas claras” pero dijo, “todas fueron desestimadas” por los trabajadores.

Para Neira, la actitud de ATE, “hay una clara intencionalidad política” y denunció la existencia de “vecinos autoconvocados” que ocupan el Municipio con “permiso gremial” y estarían siendo “asistidos económicamente” por el exintendente. “Esto no es pacífico ni salarial. Esto es personal y político. Se está utilizando al trabajador municipal para llevar adelante una operación. Y el gobierno provincial lo sabe”, marcó.

Al ser consultada sobre si piensa renunciar, la intendenta no lo descartó “Es una opción que analizo seriamente” afirmó y marcó ” a mi no me están dejando gobernar”. “Estoy en una situación límite. No tengo apoyo institucional ni político. He agotado todas las instancias de diálogo”, remarcó.

Solidaridad de Unión por la Patria

Desde el Bloque Unión por la Patria – PJ, se emitió un comunicado, esta tarde, en el cual “manifestamos nuestro más enérgico repudio al avasallamiento de la institucionalidad que se está viviendo en la localidad de Los Antiguos” y responsabiliza al Gobierno provincial del “ahogo financiero” que viviría la comuna.

“Lo sucedido constituye un grave intento de quiebre del orden institucional, y como tal, hacemos responsable al Ejecutivo Provincial de cualquier desenlace que derive de esta situación de extrema gravedad”, indicaron. Y señalaron que “es deber del Gobierno Provincial garantizar los recursos y herramientas necesarias para brindar respuestas concretas, respetando siempre las autonomías locales”.

ATE mantiene un acampe a las puertas del Municipio y la marcha por Ni Una Menos de este miércoles estuvo cruzada por el reclamo salarial. FOTO: ATE

Brizuela en Los Antiguos

La Opinión Austral pudo saber que, previo a las declaraciones de la intendenta, ésta habría mantenido un contacto telefónico con funcionarios del Gobierno provincial este martes, en el que había adelantado su intención de renunciar en ese mismo momento, pero lograron disuadirla, ante la inminente llegada a la localidad del ministro de Gobierno.

Este medio, también pudo confirmar que Nicolás Brizuela, ministro de Gobierno, llegó a la localidad acompañado del secretario de Estado de Gobierno e Interior Jorge Caminitti.

Los funcionarios buscan poder facilitar el pedido de una Conciliación Obligatoria que permita retomar las negociaciones entre el Municipio y el gremio.

La Opinión Austral también pudo saber que el Gobierno provincial, no hará declaraciones, hasta tanto se conozca el contenido de la conferencia de prensa de Zulma Neira.

Cabe recordar que de darse la renuncia, por imperio de la Ley 55, se deberá llamar a elecciones en el marco de 90 días, al no haberse cumplido los primeros dos años de gestión. Esto dio lugar a más versiones, una de la cuáles sostiene que Bellomo, criticado por Neira, sería candidato ¿por el SER?.

Sin embargo fuentes allegadas al funcionario, le señalaron a La Opinión Austral su desacuerdo con que ella renuncie en este momento, precisamente porque forzaría a una nueva elección. Bellomo fue, hasta diciembre 2023, integrante de Unión por la Patria. Sin embargo, al poco tiempo de asumir la gobernación Claudio Vidal, se pasó a las filas de SER. Junto con él se fueron al oficialismo dos diputados, uno de Los Antiguos y otro de Perito Moreno, lo que generó el repudio de la oposición.

El conflicto de Los Antiguos también viene siendo analizado por otros sectores políticos. La Opinión Austral pudo saber que en el encuentro que mantuvo este martes el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso con Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, y Cecilia Castro, presidenta de la Asociación Civil de Productores de Los Antiguos, donde presentaron formalmente el interés de integrar a los productores del norte provincial al Mercado del Atlántico, se deslizó la posibilidad de la renuncia de la intendente Neira, ya que era un secreto a voces en esa localidad.

Los concejales enviaron una nota a Vidal pidiendo que viaje a Los Antiguos.

Concejo Deliberante

La intendenta, también tuvo, en su momento, duros cruces con el Concejo Deliberante por el modo de gestionar, pero en medio de una jornada cargada de rumores cruzados, las autoridades del Concejo emitieron un comunicado en el que le piden al gobernador Claudio Vidal que se haga presente en la localidad. Cabe recordar que el mandatario no se encuentra en la provincia, ya que continúa con una serie de gestiones en la ciudad de Buenos Aires.

En la misiva, además de pedir “con suma urgencia” la presencia de Vidal en la localidad, fundamentan ese pedido en “los fuertes acontecimientos que han estado sucediendo, que son de público conocimiento”.

Razón por la cual, señalan, “solicitamos su acompañamiento a nuestra comunidad para resguardar la paz social e institucional, ya que todos fuimos elegidos por el voto popular dentro de la democracia”.

“Entendemos que el diálogo prioriza todo tipo de negociación y mediación. Apelamos a su voluntad” concluyeron.