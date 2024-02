Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole generó fuertes repercusiones en redes sociales, que se colmaron de comentarios de indignación y -como es habitual en este tipo de casos- divertidos memes.

Luego de que se viralizara un video que muestra al mexicano acompañado por una misteriosa mujer en la fiesta posterior al Super Bowl en Las Vegas, Nevada, la cantante argentina rompió el silencio y se mostró profundamente defraudada.

Esta tarde, Nicki recurrió a sus historias de Instagram para confirmar lo que tanto preguntaban sus seguidores: su ruptura con Peso Pluma. “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dijo la joven.

Además, con gran dolor, afirmó: “Sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

En el polémico video, se observa a Peso Pluma llegar a un lujoso casino con una mujer que luce un vestido corto blanco y negro, tacones, una bolsa blanca y cabello negro hasta la cintura.

Estas características físicas llamaron la atención de los fans, ya que la intérprete de “No toque mi Naik” recientemente cambió su color de cabello a castaño y se encontraba en un concierto en Costa Rica en ese momento.

Capturas de pantalla también revelan al cantante instalado en una mesa del casino junto a la tercera en discordia, riendo y mostrando un lenguaje corporal que levantó sospechas de posible infidelidad.

Los memes tras la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

Las redes sociales explotaron con especulaciones y preocupación al descubrir que Nicki Nicole eliminó todas las fotografías que tenía con su pareja en su perfil de Instagram. En X (ex Twitter), los internautas expresaron igualmente su sorpresa por este engaño a través de hilarantes memes, para todos los gustos.