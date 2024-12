Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 1 de diciembre se realiza la 28° edición del Premio Martín Fierro de Cable 2024, que premiará a lo mejor de la televisión paga durante 2022 y 2023.

La ceremonia, que se celebrará en el Centro de Convenciones Costa Salguero, será presentado por Karina Mazzocco y Leo Montero, quienes estarán al frente de la ceremonia principal hasta la medianoche. Además, la alfombra roja contará con la conducción de Flor de la V y Guido Zaffora, quienes recibirán a los nominados a partir de las 20:00 horas.

La ceremonia será transmitida en vivo por América, a partir de las 21:15 horas, con una previa especial antes de la gala. Además, podrás seguí la cobertura especial del evento más importante de la Televisión Argentina de la mano del Grupo Crónica y Grupo La Opinión Austral a través de la web laopinionaustral.com.ar y nuestras redes sociales.

“Estamos contentos, estamos en cinco categorías distintas, pero todas están vinculadas a la producción que para nosotros no es una categoría menor. Sabemos la importancia de contar historias y contar noticias, pero el país que muestra Crónica no sale en ningún lado, es una Argentina que se puede tocar, es la Argentina que tiene que ver con el país real. Poder integrar una categoría desde lo que no hace la competencia, es un lujo para nosotros”, manifestó Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV.

Caber recordar que Crónica compite en cinco rubros: Mejor noticiero por “Crónica Central” con Diego Moranzoni; Servicio Informativo, Producción general, con el ciclo conducido por Hernán Lirio, “Feliz vida” y Producción integral donde está nominado Facundo Pedrini.

“La televisión no puede bajar los brazos porque el pueblo todavía no nos soltó la mano. Me parece importante y destacable seguir creyendo en esta industria que más allá del poder de lobby tiene una función social que no aglutina ni abraza al resto de los medios de comunicación y que hoy sigue siendo el rating”, cerró.