Alejandro Fantino se quejó durante la apertura de su programa por ele elevado costo que llegó a su radio en la factura de luz. “No somos Radio Mitre nosotros”, dijo el conductor, quien luego mostró la boleta por más de 4 millones de pesos.

“Lo vamos a pagar, la radio va a seguir. Pero ¿qué te encarezco? Es como que yo diga ‘a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares’. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente”, dijo indignado Fantino, quien acompañó la campaña y posterior elección del actual presidente Javier Milei mediante editoriales y entrevistas.

“Yo lo voy a decir abiertamente a esto, a mí me encanta hacer comunicación, laburar en Neura y hacer este fenómeno comunicacional que hacemos. Pero si empiezan a venir los cosas así, mañana se va el impuesto al streaming, te viene el impuesto a tal otra cosa y tengo que venir a laburar pagando… No muchachos, se los digo honestamente, cerramos esto y yo me voy a laburar al canal que me de laburo”, advirtió.