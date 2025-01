La polémica continúa entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Luego de que el futbolista confirmó su romance con La China Suárez, el futbolista y la empresaria volvieron a protagonizar otro escándalo, situación que fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

La picante pelea que tuvieron Mauro Icardi y Wanda Nara

En el audio, Wanda, furiosa, comenzó diciendo: “Vos hablás con Franchesca y la llamas diciéndole que ‘está la prostituta que la quiere saludar’, ¿así encaras a tu hija en la previa de su cumpleaños?”.

A lo que Mauro, sin darle importancia al tema, lanzó: “Quiero hablar con Franchesca, por favor. ¿Me podes pasar con mi hija?”

“No, porque no te interesa hablar con tu hija, lo único que querés es lastimarla y le metiste una pendeja en su habitación y le decís que la saluda para su cumpleaños”, respondió la empresaria, y, prosiguió: “¿Vos qué te pensás que son estas boludas para mis hijas? Hagas lo que hagas, siempre van a ser las hijas de una prostituta que arruinó su familia. Nunca le van a dar pelota y es lo que vos no entendés”.

“¿Me pasas con mi hija, por favor?”, insistió Mauro, sin opinar sobre lo que le comentaba Wanda.

“No, quiero que entiendas que lo único que haces es cagarte la vida, pero cagátela vos solito, fumándote tres hijos y esta trola que, cuando te saque un pibe y la plata que quiere, se vuela. Jodete vos, mis hijas no se van a joder. Yo estoy tranquila, porque mi división ya está hecha. A mis hijas no les vas a joder la vida y decirle que le manda saludos gente que no le interesa y que no va a ver nunca más”, indicó Nara.

Tras esto, continuó: “Veo que no querés recapacitar y se fue llorando al baño, porque le dijiste que ‘mañana no venías’ y, en otro audio, le dijiste que tenías planes para venir al cumpleaños de ella’. Si no querés venir décile que no venís y que tenés otra familia. Encárgate de festejarle el cumpleaños de Rufina y no le rompas más los huevos a la nena. Prefiero que desaparezcas o que te pegues un tiro en la cabeza, porque parece que querés arruinarle la existencia a tus dos hijas y armarles un parque de Disney a tres pendejos que no son nada tuyo. Es una vergüenza que hayas metido tres pibes en la casa de la isla que yo quería, pero me chupa un huevo porque me puedo comprar otra o como estoy hace dos semanas sin pagar en la casa donde estoy”.

“No meto a mis hijas en la otra casa como lo hace la trola que tenés vos. Eso que estás haciendo, es un dolor que jamás te van a perdonar tus hijas. Yo no sé qué te hicieron tus papás que tenés tanto dolor en el alma. Lo que pasa hoy que no le hablas a tu mamá y a tu papá, te va a pasar con sus hijas”, expresó la modelo.

Al futbolista no le importaron los reclamos de su ex y siguió insistiendo.“¿Me dejás hablar con mi hija que llamé que es su cumpleaños?”, dijo.

“Llamaste para refregarle que estás con las nenas. Eso es de hijo de puta y mala persona”, cerró Wanda.

La Justicia le dio la derecha a Wanda Nara y deberá cumplir con un importante pedido

La China Suárez y Wanda Nara se encuentran en una fuerte batalla legal y mediática. Ambas siguen enfrentándose a través de disimulados posteos en redes sociales, y audios filtrados. Sin embargo, llevaron su rivalidad al ámbito legal, cuando empezaron a aparecer el nombre de los hijos de las dos. Ante esto, la Justicia tomó una determinación que favoreció a la modelo y condenó a la actriz frente a futuras acciones.

En este contexto, Suárez decidió hacer sus propias denuncias. Entre ellas, se encuentra una contra Yanina Latorre, para que la panelista no pueda volver a nombrarla. A pesar de eso, la periodista informó que no le salió como esperaba, dado su carrera profesional. En nuevas novedades sobre el caso, Latorre, confesó : “La oriental se hace la picante y denuncia a todo el mundo. Hasta ahora, no le salió una a su favor”.

De esta manera, informó que Nara había logrado la derecha de la Justicia y la actriz tendría un bozal legal. “La oriental no puede publicar ni nombrar a las hijas de Wanda”, detalló Yanina. Cabe destacar que Mauro Icardi se encargó de publicar varias imágenes donde las niñas abrazaban y realizaban distintas actividades con la China Suárez. Esto no había sido bien recibido por la conductora y sus seguidores.

La China sufrió un revés importante en una de las denuncias que recibió, mientras que la Justicia no le brinda la derecha para otras. La polémica de Wanda Nara, la actriz y Mauro Icardi continúa creciendo, y es una de las tendencias más importantes en los medios de comunicación y redes sociales. Ante esto, varios usuarios comenzaron a dividirse y a posicionarse entre el “Team Wanda” o “Team la China”, demostrando su favoritismo por las mediáticas.

Leé más notas de La Opinión Austral