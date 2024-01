Rosina Beltrán de Gran Hermano se encontraba llorando e Isabel De Negri la quiso consolar. Esta acción no le gustó a Juliana “Furia” Scaglione, ya que la señora se la pasa criticando a la joven. A raíz de esto, la jugadora más querida por el público hizo un fuerte descargo.

Los escandalosos dichos de Furia a Isabel de Gran Hermano

Todo comenzó cuando Rosina expresó: “Soy demasiado buena. No puedo con las cosas que no son”. Ante esto, Isabel le respondió: “Basta, pero quédate tranquila. Respirá profundo… Yo no hice nada”, haciendo referencia a que nunca habló mal de ella.

Furia, quien se encontraba en una de las camas tapada, escuchó todo e indignada con los comentarios de De Negri, comentó: “Che, posta, hagan silencio. Quiero descansar”.

Y, luego, le dijo a la señora: “Ahora sí, voy a empezar yo. Cerrá el ort… te lo pido, por favor. Me recontra cago en lo que te pasa afuera. Ante esto, muy picante, añadió: “Dejá de decir que no hacés nada, porque sos… mirá, mejor no lo voy a decir, peor que mi abuela. Es de bicha”.

En cuanto a Beltrán, manifestó: “Y vos, llorá tranquila. Llorá todo lo que se te cante porque es bueno llorar”.

Cuarta gala de eliminación en Gran Hermano: quiénes son los nominados, cómo votar y a qué hora será

Faltan pocas horas para que haya un nuevo expulsado. Quienes se encuentran en placa, son: Nicolás Grosman, Carla “Chula” De Stefano, Isabel De Negri, Rosina Beltrán y Florencia Cabrera. Las votaciones continúan abiertas y podés elegir al que menos te gusta.

Cuarta gala de expulsión en Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Se puede votar a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

¿A qué hora comienza la cuarta gala de eliminación en Gran Hermano?

Se podrá visualizar a partir de las 22 hs por la pantalla de Telefe.

¿Qué dicen las encuestas acerca de próximo expulsado de Gran Hermano?

Una vez que se revela la placa final, el productor periodístico Fede Bongiorno realiza un sondeo. A través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, le consultó a sus seguidores: “¿A quién votas para que sea eliminado de Gran Hermano?”. Los resultados fueron impactantes.

Los números del más querido al menos amado, dieron así:

Rosina : 9,4%.

: 9,4%. Carla : 13,2%.

: 13,2%. Florencia : 13,7%.

: 13,7%. Nicolás : 15,4%.

: 15,4%. Isabel: 67,1%.

Teniendo en cuenta estos resultados, De Negri es la cuarta persona que podría llegar a abandonar la casa más famosa del país.

Todos los eliminados de Gran Hermano 2023/2024

Hernán Ontivero

Axel Klekaylo

Williams “El Paisa” López

