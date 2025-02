Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Defensores del Carmen, uno de los clubes más tradicionales de Río Gallegos, enfrenta un futuro incierto en la Liga de Fútbol Sur. La dirigencia del “Defe” se encuentra deliberando sobre la continuidad del equipo en la competencia oficial, luego de una temporada complicada y la reciente salida de su director técnico, Ariel D’Augero. La decisión final se tomará la próxima semana, en medio de un panorama complejo para la institución.

El 2024 no fue un buen año para Defensores del Carmen en el plano deportivo. El equipo terminó en la penúltima posición de la tabla, solo por encima de Unión Santacruceña, acumulando apenas 4 puntos y registrando un saldo negativo de -18 goles. Estos resultados reflejan el difícil momento que atraviesa el club, que no logró encontrar regularidad en su juego y sufrió duras derrotas a lo largo del torneo.

El alejamiento de Ariel D’Augero como entrenador profundizó aún más la crisis en el plantel. El “Vikingo”, quien había asumido con la intención de revitalizar al equipo y devolverle el protagonismo en la liga local, fue una figura clave para muchos de los jugadores, quienes regresaron al club motivados por su liderazgo y proyecto deportivo. Sin embargo, tras su salida, varios futbolistas decidieron también abandonar la institución, debilitando aún más al plantel principal.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El impacto de la partida de D’Augero se sintió no solo en el aspecto deportivo, sino también en lo anímico. El exentrenador había señalado en su momento la necesidad de que Defensores del Carmen volviera a ser un club grande en Río Gallegos y manifestado su deseo de fortalecer la Liga de Fútbol Sur. Sin embargo, su ciclo terminó antes de lo previsto, dejando al “Defe” en una situación delicada.

Actualmente, los dirigentes del club analizan los pasos a seguir. La posibilidad de no participar en la Liga de Fútbol Sur en la temporada 2025 es real, aunque no se ha tomado una decisión definitiva. La incertidumbre afecta no solo a los hinchas, sino también a los jovenes que pensaban seguir en la institución.

Defensores del Carmen ha sido históricamente un equipo importante en el fútbol riogalleguense. Sin embargo, en los últimos años no ha logrado consolidarse como protagonista en la Liga de Fútbol Sur, enfrentando dificultades tanto en el aspecto deportivo como en la gestión institucional. La salida de jugadores y el vacío en el cuerpo técnico generan dudas sobre el futuro inmediato del club.

En 2023, Defensores del Carmen había regresado a la competencia federada tras un año de ausencia, acompañado por el cuerpo técnico liderado por Ariel D’Augero y Martín ‘Pupi’ Muñoz. Esa vuelta generó expectativas en sus seguidores, pero el rendimiento en cancha no logró estar a la altura de las aspiraciones iniciales.

Se espera que la próxima semana haya definiciones claras sobre el futuro de Defensores del Carmen. La comunidad futbolística de Río Gallegos sigue de cerca el desarrollo de esta situación, conscientes de la importancia de que un histórico del fútbol local logre salir adelante.

La continuidad del “Defe” en la Liga de Fútbol Sur está en duda, y la decisión que tomen sus dirigentes marcará un antes y un después en la historia reciente del club.