El presidente Javier Milei se mudará hoy a la Residencia de Olivos, después de haber residido desde la campaña electoral en el Hotel Libertador.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien ratificó que “a partir de hoy la residencia del Presidente será Olivos”.

A casi un mes de asumir como jefe de Estado, Milei finalmente dormirá este lunes en la residencia presidencial, por lo que dejará el Hotel Libertador, donde vivió a tiempo completo desde la primera vuelta electoral del 22 de octubre.

El mandatario nacional no podrá mudarse a Olivos con sus perros de raza mastín, ya que las refacciones para poder contenerlos no están terminadas.

“Mañana (por hoy) me instalo en Olivos. Ya me instalo en Olivos. Lo que pasa es que todavía no se pueden mudar mis hijitos porque sucede que los mastines son muy grandes. Es más, salieron excedidos respecto al promedio de la raza“, explicó Milei.

Y amplió: “O sea, son demasiado grandes. Hay uno que mide dos metros en dos patas. Milton mide dos metros, y pesa más de 100 kilos. La casa que podíamos adaptar para que ellos estén no es una construcción muy fuerte, como para que estén los caniles de hierro y todas esas cosas. Y necesitábamos hacer refuerzos de paredes y demás y esos materiales son importados“.

El mandatario nacional señaló que a partir de su mudanza tiene previsto pasar la mayor cantidad del tiempo de trabajo allí, pero iría a Casa Rosada los martes y jueves para las reuniones de Gabinete.

“No voy a usar el helicóptero y voy a trabajar en general en Olivos y voy a ir los martes y los jueves a la Rosada, que son los días que estamos teniendo reuniones de gabinete“, agregó.