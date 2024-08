Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mauricio Macri se plantó públicamente contra una contrincante de gran peso político. Al volver a hablar en un acto público, esta vez para relanzar y ratificar su liderazgo en el PRO, marcó su hoja de ruta para el futuro del partido y señaló a quienes le levantan paredes.

Otra vez Macri se planta como un anti K. Claro que hoy ya no es Cristina Kirchner, sino Karina Milei.

“No la pude conocer, nunca pude conversar con ella mano a mano. Tengo horas con Javier y cero con ella”, se quejó Macri al cuestionar al “entorno” presidencial – al que suma al poderoso asesor Santiago Caputo-, que señaló como el culpable de la imposibilidad de ayudar a Milei.

Macri fue claro en su mensaje: Milei está en el camino correcto, más allá de algunos errores, pero no tiene capacidad para armar equipos de gobierno. Y su entorno lo empeora todo, porque cuando alguien -él-, lo quiere ayudar, ese entorno no lo deja.

El señalamiento fue directo a Karina Milei. La respuesta política llegó por parte de Sebastián Pareja, el armador político de Karina. “La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente sería imposible sin el trabajo incansable de Karina, que entre muchas cuestiones fundamentales impide que se antepongan en el camino falsos profetas, viejas prácticas y quimeras que intentan borrar el horizonte del Presidente”, escribió Pareja en la red social X. El mensaje fue compartido por Javier Milei.

El “falso profeta”, sin duda, es Macri.

El líder del PRO entiende que cuanto más poder tenga Karina, más lejos están de llegar a un acuerdo. Porque ella es la encargada de formar y hacer crecer a La Libertad Avanza a nivel nacional, para que sea competitivo en 2025. En el “entorno” de Milei creen que mejor que una alianza electoral con el PRO es quedarse con gran parte del electorado amarillo.

Las estrategias de Mauricio y Karina chocan con fuerza.

Macri se quedó solo en sus críticas al “entorno”. Hasta su potencial aliada y contrincante de Karina, Victoria Villarruel, eligió el silencio. En el Gabinete se optó por mantener el perfil bajo y evitar choques con la hermana presidencial.

Macri encara otra cruzada anti K. Pero ya no es contra Cristina.

Previo a su discurso ante los militantes del PRO -en el que estuvieron ausentes sus últimos dos precandidatos presidenciales, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta-, Macri mantuvo en la Quinta de Olivos una larguísima cena con Javier Milei.

Algunas claves del encuentro para entender las posteriores palabras de Macri.

El encuentro fue pedido por Mauricio Macri.

Allí, el ex presidente le anticipó al actual lo que pensaba decir en el acto, quizá como un último encuentro de conseguir algún acuerdo. No funcionó.

En esa cena le pidió a Milei lugares en las segundas líneas de Gobierno para sus militantes. Incluso dicen que le reprochó la persistencia en sus cargos de gente de Sergio Massa. “Mi preocupación es que hay gente que no podés tener adentro, se lo dije un millón de veces a Milei. Son segundas y terceras líneas”, dijo Macri en una entrevista posterior.

Macri le dijo que deje de intentar absorber a su gente, que en 2025 se forme una alianza entre pares y no una fusión. Eso lo dijo en el acto, porque en la cena no hubo acuerdo alguno.

¿Hablaron de la causa Correo? Dicen que sí. Parece que Milei solo escuchó la preocupación de Macri.

La bronca de Macri por el entorno presidencial que actúa en su contra y que no deja que se acerque a Milei no es solo con Karina, sino que allí aparece Santiago Caputo. Si bien este último tuvo algunas palabras elogiosas hacia el ex presidente, una frase hizo ruido entre los amarillos. “Creo que (Macri) sentó las bases para que la Argentina pudiera cambiar”, dijo Santiago Caputo. Creen los macristas que con esas palabras lo “jubiló” de la política.

También salió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a contestarle a Macri. En declaraciones periodísticas defendió al “grupo de dirigentes más cercano” de Milei, a quienes se les exige “trabajo y resultados” y agregó: “En su experiencia en la primera magistratura, Macri “ha tenido funcionarios que no funcionaban y por algún motivo no ha podido sostener el cambio”.

“Como ex presidente debería respetar y dejar gobernar. Igual, no creo que la gente esté pensando qué hace o qué dijo Mauricio Macri”, agregó.

La cena en Olivos, el acto del PRO y las declaraciones posteriores no solo plantean un escenario difícil para formar las listas en las legislativas del año que viene sino que plantea dificultades sobre qué pasará en el Congreso con los legisladores del PRO.

Un panorama complicado, tanto para Macri como para Milei y su “entorno”.