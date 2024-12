Desde que terminó su edición de Gran Hermano, Lucila “La Tora” Villar se convirtió en una gran protagonista. La exparticipante no solo logró liderar el streaming del canal, sino que, ahora, se luce en los debates y es una de las preferidas de la gente.

Este viernes, Lucila se volvió viral en las redes sociales por hacer una picante confesión sexual durante el programa “La Noche de los Ex”, conducido por Robertito Funes Ugarte.

La picante confesión de La Tora sobre dos jugadoras de Gran Hermano

Cuando Jenifer, la última eliminada, estuvo presente en el piso para hablar de su paso por la casa, la exjugadora se sorprendió cuando el conductor le preguntó por algo que sucedió en la casa.

Robertito le consultó sobre la propuesta de trío que le había ofrecido su compañera Chiara Mancuso, con quien formó una buena amistad dentro de la vivienda y en medio de su competencia por el amor de Nano.

Funes Ugarte, expresó: “Vos estuviste ahí casi, ¿no? Vos estuviste ahí casi en un trío. Hubo una propuesta post Gran Hermano de Chiara de encontrarse contigo y con Nano, ¿no?”. “Sí, no sé si me dijo con Nano, un trío conmigo y otra persona. Competir, no, pero… en un momento de la charla, me dijo: ‘Afuera estaría bueno, ¿no?’”, confesó Jenifer.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el comentario casi murmurando que hizo “La Tora”. “Yo estoy”, lanzó, picante.

Ante las consultas de Robertito, Lucila, explicó: “Bueno… si pasaba, pasaba”. “Perdón, perdón, que acá ha habido una muy buena información. ¿Vos harías un trío con Jenifer y con Chiara?”, siguió consultando el conductor.

Ante esta pregunta, alguien del panel, sumó: “Y Nano”, y, Villar, aclaró: “¡No, Nano no! Lo sacamos a Nano, ni en pedo. Prefiero a Jeny y a Chiara mil veces”. “¿Vos tendrías una trieja con la señorita y con la Chiara si sale?”, insistió Robertito. “Sí, son las dos muy lindas”, indicó.

¿Quiénes se fueron en la última gala de Gran Hermano?

Este domingo, se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación, con una placa numerosa que incluyó a 10 nominados y culminó en una doble salida. Como es habitual, Santiago del Moro estuvo al frente de la transmisión, que se emitió, en vivo, por Telefe.

Tras las eliminaciones de Delfina, Renato y Jenifer, hoy se definió una nueva doble salida, determinada por el voto del público. Cabe destacar que, al ser una placa positiva, los televidentes eligieron a los que debían permanecer en la casa, no a los que debían irse.

Los participantes más populares continuaron en el juego, mientras que aquellos menos destacados corrieron mayor riesgo. Los 10 nominados de la semana, fueron: Candela, Carlos, Claudio, Ezequiel, Giuliano, Juan Pablo, Keila, Martina, Sebastián y Sofía.

Primero, “Big” les comunicó una mala noticia: por incumplir la orden de no hacer referencia a los gritos externos a la casa, recibieron una sanción. Para la compra de la próxima semana, solo podrán contar con el 50% del presupuesto en caso de ganar la prueba y, si pierden, dispondrán apenas del 25%.

También, hubo otro castigo, ya que los jugadores no podrán usar el gimnasio durante toda una semana. “Comprendan que hay un reglamento y protocolos que deben respetarse”, enfatizó GH.

Estas sanciones se sumaron a las dadas a conocer el pasado 26 de diciembre, luego de que abandonaran el “desafío del dominó”. Ese día, se confirmó que, en la próxima compra semanal, solo podrían utilizar el 25% del presupuesto asignado y que serían dos los eliminados de este domingo.

Tras el contundente comunicado, Del Moro anunció a la primera participante en salir de la placa y seguir en competencia: Martina. El segundo salvado de la noche fue Claudio, conocido como “Papucho”.

El tercer competidor en abandonar la placa fue Carlos, seguido por Keyla y Giuliano.

Los siguientes en recibir la noticia de que pasarán las fiestas de fin de año en la casa más famosa, fueron: Sofía, conocida como “Sopa”, y Juan Pablo.

De esta manera, el duelo final quedó entre Candela, Ezequiel y Sebastián, dos de los cuales estaban destinados a retirarse del reality.

Finalmente, se reveló que el participante que continúa en juego es “Bambi”, quien tuvo 63,8% de votos positivos.

Por otro lado, Candela recibió el 12,8% de los votos positivos y Ezequiel alcanzó 23,4% , lo que no fue suficiente para que se quedaran en Gran Hermano.

Leé más notas de La Opinión Austral