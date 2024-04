En los últimos días, se viralizó una fotografía de la exGran Hermano Julieta Poggio y el conductor Gregorio Rossello. La imagen en cuestión, en la que se observa a ambos mientras caminan tomados de las manos, despertó rápidamente los rumores de romance.

Las especulaciones de si Julieta y Grego se encontraban en pareja comenzaron a resonar cada vez con más fuerza en medios nacionales como en las redes sociales. No obstante, también estaban los internautas que hablaban de “una estrategia publicitaria”.

Tras las repercusiones que este hecho generó en el mundo del espectáculo, fueron los mismos protagonistas de la historia quienes revelaron la verdad detrás de la foto. Tanto el actor como la modelo acudieron a sus respectivas cuentas de Instagram para corroborar, como muchos intuían, que no existe un vínculo amoroso entre ellos.

La verdad detrás de la foto romántica de Juli Poggio y Grego Rossello

Según explicaron los jóvenes, la divulgación de esta postal tuvo un objetivo humanitario. La misma fue una campaña de la Organización No Gubernamental Missing Children: “Para ayudar a encontrar niños extraviados”.

“La foto que anduvo dando vueltas mía y de Julieta Poggio se trata de una campaña para ayudar a @MissingChildrenarg a encontrar niños extraviados. Ustedes compartiendo la foto, nos ayudaron a viralizar el rostro de un niño extraviado ( se ve en mi remera) que hace varios meses se está buscando”, comentó Grego en un posteo.

En esa misma línea, reflexionó que así como el pequeño desaparecido que se mostró en la tan comentada imagen, “hay muchos esperando a ser encontrados y todos podemos ayudar a que eso sea posible”. Y concluyó: “Si además de viralizar romances (que obvio puede ser divertido) viralizamos estas búsquedas”.

Juli también habló de su participación en esta particular iniciativa mediante sus historias de Instagram. “Así como los medios rápidamente viralizaron esta Fake News, y como nadie dudó de la veracidad de la noticia por el peso que tienen estos portales supuestamente “serios” o con info “de buena fuente”, es como algunas veces la gente cree todo lo que ve o lee y no da ni siquiera la chance a dudar”, analizó.

La bailarina enfatizó que “muchas veces pueden llegar a lastimar o te pueden ensuciar injustamente difundiendo info falsa solo para tener un click, un like o una visualización más”.

Si bien reconoció que “el medio es así y puedo vivir con eso”, sostuvo que eso no significa “que no me afecte o me duela las cosas que a veces se dicen o hacen con maldad. Está bueno que cada uno tome conciencia sobre la responsabilidad que a veces tienen los medios de comunicación y que por lo menos pongan en tela de juicio si algunos rumores o chismes son reales o no”.

