Tras los rumores de que Ana Carolina Ardohain, conocida artísticamente como “Pampita”, le habría puesto un punto final a su matrimonio con Roberto García Moritán, Susana Giménez quiere sentar a la modelo en su living, quien puso condiciones para estar presente y, así, romper el silencio.

La producción de la diva, ya se encuentra con las negociaciones para llevar a Ardohain al programa y sacarle declaraciones en exclusiva, algo que, hasta el momento, nadie logró.

Aunque Giménez desea que el mano a mano sea en vivo, Pampita habría pedido que la nota sea grabada.

La modelo estaría dispuesta a hablar de todo: sobre las causas de su crisis matrimonial, que conciernan temas delicados como denuncias e informes sobre su pareja; a su vez, respondería acerca de lo que estuvo circulando sobre rumores de amantes y se abordaría la situación económica, situación más que importante a la hora de efectuar el divorcio.

Pampita y su contundente frase a la hora de hablar de su separación con Roberto García Moritán

Este martes, Pampita fue captada por las cámaras a la salida de su casa yendo a la grabación de “Los 8 escalones” y, si bien se la vio sin anillo de casada, recién al llegar al estudio, rompió el silencio y confesó cuál es su verdadera situación con Moritán.

La modelo se dirigió sin frenar a su vehículo y, sin largarle ni una palabra al cronista Oliver Quiroz, se dirigió a los estudios de “Kuarzo” a grabar el programa que es conducido por Guido Kaczka, donde, también, estuvo de invitado y oficio como jurado Lussich.

El conductor reveló que Alejandro Fantino le preguntó “cómo estaba” y, Ardohain, recurrió a su pasado para expresar cómo enfrenta su presenta y el fin de su matrimonio con el papá de su pequeña Anita. “‘Mirá, yo perdí una hija. Después de que vos perdés un hijo y salís adelante, aunque salir no vas a salir nunca… después de que salís de eso, salís de cualquier cosa”, indicó Rodrigo.

Además, contó que para sobrepasar este momento, Pampita casi no mira las redes sociales para evitar “intoxicarse tanto” y expresó “ella dijo que no ve nada y que, después de haber perdido una hija, no hay nada que sea tan grave”.

Pero, la frase que le quedó grabada al periodista fue una que le lanzó a un técnico, al que conoce hace tiempo, y que le consultó: “¿Otra vez? ¿Te separaste de nuevo?’”. “Estaban ahí todos ustedes y se lo tuvo que decir el técnico”, lanzó.

Ante esto, Lussich confirmó que Carolina seguía sin su alianza de casada y así le contestó al técnico: “Y… viste que yo, cada cuatro o cinco años, recambio”. “Esa frase la dijo Pampita ayer en la grabación, en el back, en el detrás de Los 8 escalones”, cerró el conductor.

