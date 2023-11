Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Legislatura de Santa Cruz se preparaba este jueves para llevar adelante la Décima Sesión Ordinaria del 50° Periodo Legislativo. No obstante, tal como sucedió hace dos semanas, los legisladores de la oposición no bajaron al recinto y la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum para iniciar la sesión.

Al respecto, el diputado por municipio de Río Gallegos, Eloy Echazú, dialogó con el móvil de La Opinión Austral y brindó detalles sobre la situación en el recinto legislativo.

“Estamos esperando a los diputados de SER y la UCR, esperando que se sienten para poder tratar varios temas y proyectos. La expectativa era mucha, pero el tema es llegar a un consenso, a veces las diferencias se tienen que dirimir en hablar, consensuar, y en este caso dar quórum. Estamos expectantes, hay muchas leyes que se iban a tratar y hoy vemos que la oposición no se sienta”, aseguró.

Además, el legislador indicó que la jefa de bloque del Frente de Todos, Rocío García, está hablando con los diputados de la oposición para llegar a un acuerdo y dar inicio a la sesión. Sin embargo, cerca del mediodía La Opinión Austral pudo saber que no se alcanzaron los consensos necesarios y se levantó la sesión.