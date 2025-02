Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tribunal de Goya condenó a la pena de 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, tras ser declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.

Los fiscales habían solicitado la pena máxima para el empresario que era de 16 años, pero finalmente el juez le dio una sanción de cuatro años menos.

Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista y Lucas Damián Camelino fueron sentenciados a ocho años por ser miembros de dicha asociación ilícita y coautores de estafa con modalidad de delito continuado.

En tanto, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución luego de que los magistrados resolvieron un veredicto de inocencia.

Camelino quedará en libertad bajo el requisito de que deberá fijar domicilio en Goya, deberá presentarse cada semana a la fiscalía y tendrá que entregar su pasaporte.

El magistrado explicó que Cositorto, Echegaray y Batista regresarán a la provincia de Córdoba, donde se encontraban alojados antes del juicio que se realizó en la localidad correntina de Goya, al tiempo que allí tienen un proceso pendiente.

Los responsables serán juzgados también en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Salta.

La fiscalía había pedido una pena de 16 años para el líder de la organización, mientras que solicitó 14 para Batista, 12 para Camelino y 11 para Echegaray.

Rubén Barry consideró que el único atenuante es que los condenados no tienen antecedentes penales, pero los agravantes fueron muchos porque existe una multiplicidad de delitos y de daños causados por los delitos.

Por ejemplo, el fiscal señaló: “El señor Lezcano sacó un crédito e invirtió 7500 dólares”.

En este sentido, Barry consideró que Maximiliano Batista participó desde el inicio como principal socio de Cositorto, que Camelino fue el nexo territorial en Goya y “sin su participación no se hubiera podido desarrollar la actividad criminal”.

Por su parte, Cositorto ofreció sus últimas palabras ante el Tribunal y le pidió disculpas al juez Ricardo Carbajal por el incidente ocurrido el viernes pasado.

“Pido disculpas soy ministro cristiano no me levanto ante la autoridad, si me levanto contra la corrupción por eso voy a entrar como candidato a legislador por la provincia de Buenos Aires”, consignó.

“Si ya nos han condenado quiero que sepan que no nos llevamos ningún dinero y quiero que nos restituyan a una situación justa”, concluyó. (NA)

