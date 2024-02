Liberaron a Ivanna Bunge y a las otras 3 mujeres detenidas por manifestarse contra la ley ómnibus: “No la pasamos lindo” Jennifer Bogarin, Abril Rocío Taborda, Agustina Maira Goncalves y la militante de género y derechos humanos e Santa Cruz, Ivanna Bunge, fueron liberadas en la mañana del jueves, luego de estar detenidas 12 horas en la la Superintendencia de Investigaciones Federales. Protestaron de manera pacífica frente al Congreso pero fueron detenidas brutalmente. Qué dijeron.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que los legisladores en la Cámara de Diputados decidieran pasar a un cuarto intermedio en la sesión por la ley ómnibus, en las inmediaciones del Congreso se vivieron momentos de alta tensión entre las fuerzas federales y algunos manifestantes. Allí, agentes de la Policía Federal se llevó demoradas a al menos cuatro mujeres que se sentaron en la avenida Entre Ríos mientras cantaban el himno argentino.

Las mujeres fueron identificadas como Jennifer Bogarin, Abril Rocío Taborda, Agustina Maira Goncalves e Ivanna Bunge. Esta última es una militante y activista feminista y de derechos humanos, afiliada al partido de la UCR que en las últimas elecciones se presentó como candidata a concejal en el sublema que llevaba a Mariano Nieto como candidato a intendente de Caleta Olivia.

Las cuatro mujeres fueron liberadas minutos antes de las 9 de la mañana de jueves.

Tal como se pudo ver en varios videos afuera del Congreso, las manifestantes se habrían negado a subir a la vereda para cumplir con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Javier Milei y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambios, el frente donde está alineada la dirigencia del partido centenario.

Los agentes las golpearon, las agarraron del cuerpo y los brazos y las llevaron hasta una de las camionetas. En las imágenes capturadas, se logra ver cómo una de las mujeres detenidas logra zafarse y sale corriendo por la vereda. Otra de ellas, vestida con remera blanca, intenta agarrase de la puerta de la combi para no subir, aunque sin conseguirlo: tenía sangre en la boca.

En medio de la detención, el diputado nacional santafesino Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria, quiso intervenir y subirse al móvil para acompañarlas. Reclamaba que había una menor de edad y que los agentes las habían golpeado.

La UCR pidió por Ivanna Bunge

Poco después de que trascendieran las detenciones, referentes de la UCR expresaron que Ivanna Bunge era una militante radical y exigieron su pronta liberación.

“Pedimos información y la inmediata liberación de Ivanna Bunge de @UCRSantaCruz @UCRNacional y las otras mujeres detenidas mientras manifestaban pacíficamente en inmediaciones del Congreso. No es por ahí!!!”, posteo en sus redes sociales la diputada nacional de la UCR por la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes. La legisladora dijo a La Nación que se trata de una “muy buena persona”, conocida dentro del espacio radical y “comprometida en la causa de la defensa de los vulnerables”.

El presidente del partido radical, Martín Lousteau, escribió: “Pedimos al gobierno nacional conocer el estado de la militante radical Ivanna Bunge y las otras mujeres detenidas en la noche de hoy. Exigimos su liberación inmediata”. Desde su entorno confirmaron a este medio que habían encomendado a un abogado tomar cartas en el asunto.

Reyes consideró que “es inadmisible esta detención”. “Queremos un país ordenado, pero no restringir libertades individuales”, aclaró. No obstante sumó que “están las autoridades partidarias y los abogados ocupándose del tema”. Mientras, un representante del partido se dirigía también a Lugano para interceder en el caso.

Las mujeres fueron trasladadas a la Superintendencia de Investigaciones Federales y permanecieron mucho tiempo incomunicadas. Sus familiares pasaron toda la noche en la puerta del edificio porque nunca les permitieron el acceso ni el contacto con ellas, sólo tuvo este permiso un abogado de la UCR. Tampoco habían dejado ingresar a agentes del Ministerio Público Fiscal durante la noche, que sí pudieron hacerlo pasadas las 8 de la mañana del jueves.

“Este intento de amedrentamiento no es solamente hacia la protesta, sino que han elegido mujeres para ejercer sobre nuestra libertad un disciplinamiento ejemplificador. Saben que nosotras les vamos a dar visibilidad, y quizás hasta les sirve. Lo que no consideran es que nos sabemos organizar, y no nos va a atemorizar el show de Bullrich”, expresaron desde la Asociación Civil Ahora Que Sí Nos Ven.

Liberaron a las mujeres detenidas por manifestarse contra la ley ómnibus

Minutos antes de las 9 de la mañana de este jueves, las cuatro mujeres fueron liberadas. Fue a través de sus redes sociales en donde la propia Ivanna Bunge contó cómo y porqué las detuvieron y llevó tranquilidad.

“Siendo casi las 9 de la mañana estamos en la dependencia donde nos asilaron esta noche por cantar el himno pacíficamente frente al Congreso como modo de resistencia pacífica por el proyecto de la ley Ómnibus y el DNU, que próximamente en marzo se va a tratar”, confirmó Ivanna.

“Nosotras cuatro no nos conocíamos, nos conocimos ahí cuando nos sentamos y dijimos que no podíamos dejar que se avasallen todos nuestros derechos”, dijo en un video donde se la ve a ella junto a Jennifer Bogarin, Abril Rocío Taborda y Agustina Maira Goncalves.

“Anoche no la pasamos lindo, estuvimos dando vueltas en una combi que no sabíamos dónde íbamos a terminar, pedimos información y no nos decían y transitábamos dentro de ese móvil sin saber la dirección”, relató.

“Pasaron cosas bastante feas pero también pasaron cosas bastante buenas en la dependencia última donde estuvimos cuidadas y protegidas. Pero pasaron 12 horas y un poco más de estar arrestadas por cantar el himno pacíficamente enfrente del Congreso. Las que recuerdan de derechos se deben imaginar que esto avasalla todo”, cuestionó.