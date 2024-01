No estuvo presente en la ceremonia

Lionel Messi ganó este lunes su tercer premio The Best al mejor jugador de la FIFA. La “Pulga” no asistió a la ceremonia que se realiza en en Londres, Inglaterra.

El capitán de la Selección Argentina, había ganado ya en dos oportunidades (2019 y 2022) al igual que Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski.

Messi decidió no asistir al evento y se quedó en Miami, donde este lunes se entrenará con vistas al primer amistoso de la temporada del Inter Miami ante El Salvador, que será este viernes a las 22.

El futbolista de Inter Miami estaba nominado a los premios The Best junto a Erling Haaland del Manchester City y el francés Kylian Mbappé del PSG, pero tomó la decisión de ausentarse de la ceremonia.

Cabe destacar que la ausencia del capitán del seleccionado nacional se produce en pleno regreso a los entrenamientos por parte del plantel del Inter Miami y una exigente pretemporada de cara al comienzo de una temporada de la Major League Soccer y la ConcaChampions.

Messi ganó dos de las siete ediciones del premio que organiza la FIFA desde 2016 tras finalizar su alianza por el Balón de Oro con la revista France Football.