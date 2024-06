Hace unos meses, Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) fue diagnosticada con leucemia y, tras revelarle a sus compañeros sobre su enfermedad, Constanza ‘Coti’ Romero, quien formó parte de la edición pasada del reality y volvió a ingresar este año, contó que “la jugadora ya sabía que tenía antes de entrar a la competencia”, pero, ella no es la única persona que afirmó esto, sino que, recientemente, Virginia Demo aseguró lo mismo.

Los polémicos dichos de Virginia Demo de Gran Hermano sobre la leucemia de Furia

Primero, Virginia le dio a entender a sus “hermanitos” que Furia está usando su enfermedad para sacar ventaja del juego. “Dice que la enfermamos. Está grabado que ella me dijo que “antes de entrar acá y, que pase todo le habían dicho, que era una posibilidad que tuviera eso”, indicó.

Y, continuó: “Acá, no se enfermó. Está diciendo algo espantoso”.

“Seguramente, la falta alguna proteína o qué se yo, hizo que se manifieste, pero ella me dijo, mucho antes, que “antes de entrar acá, creía que tenía”, y me dijo esa palabra que no me gusta repetirla”, haciendo referencia al diagnóstico de Scaglione.

“Nada, pelotudeces que dijo de que la enfermamos”, finalizó Demo.

En pocas horas, se llevará la gala de expulsión. ¿Estos dichos perjudicarán a Furia y será la próxima eliminada?.

Todos los nominados en Gran Hermano

Entre los competidores, se encuentran: “Furia”, Virginia Demo, Bautista Mescia, Emmanuel Vich o Nicolás Grosman.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que abandone la casa o ingresando a la página web:

