Recientemente, los jugadores de Gran Hermano (Telefe) hicieron una actividad en la cual tenían que llenar un CV. Mientras era el turno de Martín Ku, Emmanuel Vich se lo completó y solo escribía cosas positivas sobre su compañero, situación que hizo enojar a Juliana “Furia” Scaglione, quien no dudó en hacer un polémico descargo.

La fuerte discusión entre Furia y Emmanuel de Gran Hermano

Furia, indignada, expresó: “Todo lo que yo quiera decir, no lo va a poner. Todo bien, pero a mí me hicieron mier… y yo no puedo decir nada. Este forro, no lo pone”.

Y, continuó: “¡Me cansaron, me cansaron! Me cancelo, me autocancelo. Cerrá el ort… (mirando a cada uno de los jugadores). Listo. Poné toda la mier… esa linda, que querés poner. Es a propósito esto, ¿qué sos vos, el más bueno del mundo? (mirando a Martín)”.

Luego, apuntó contra Emma. “Dale, ponele “mejor amigo del mundo”. Sos vos el que se pone a escribir, que sos el que chupa el ort… todo el día. Yo, no voy a decir más nada. Ya me dan ganas de vomitar”, manifestó.

Ante estas declaraciones, cerró: “A mí, me pueden hacer mier… y a ustedes, nada”.

Tras las peleas que protagonizó Furia de Gran Hermano, ¿qué le habría dicho la producción?

En el programa “Entrometidos” (Net TV), Carlos Monti dijo que “hubo reuniones y llamados telefónicos entre los miembros del directorio de Paramount y la gente que toma decisiones en la cúpula de Telefe”, porque “no quieren más a Furia dentro del reality“.

En ese sentido, reveló: “No quieren más ese espectáculo patético de Furia a los gritos, insultando y diciendo barbaridades”, y, detalló: “Te voy a contar algo: un miembro del directorio dijo ‘este es el canal de la familia y vamos a respetarlo. Esta mujer, nos está arruinando'”.

Luego, teniendo en cuenta que Juliana estuvo a 2,1% de irse en un mano a mano con Florencia Regidor, Monti, comentó: “Hay mucha gente que ya no la soporta más”.

Finalmente, Eugenia Schlatter indicó: “Hay algunos directivos que se sienten desilusionados o defraudados, si es que es verdad que les habrían ocultado información de que Furia entraba a la casa, quizás, enferma o con alguna patología a nivel mental”.

Salvación del líder en Gran Hermano: ¿Cómo quedó la placa?

Martín Ku, al estar cumpliendo ese rol, decidió sacar de la placa a Darío Martínez Corti y subir a Bautista Mescia.

La nueva placa de nominados en Gran Hermano.

Por lo tanto, quienes se puede llegar a ir son: Juliana “Furia” Scaglione, Virginia Demo, Bautista Mescia, Emmanuel Vich o Nicolás Grosman.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que abandone la casa o ingresando a la página web:

