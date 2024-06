En la noche del sábado 8 de junio, se llevó a cabo los “Martín Fierro Federal” en el Auditorio “Ángel Bustelo” con la conducción de Pamela David y Guillermo Andino. Durante la entrega, Matías Alé ganó a “mejor labor animación masculina” por el programa “Showbeach” y, tras recibir el premio, le pidió matrimonio a su novia, Martina Bignolo.

Martín Fierro Federal: todos los detalles sobre la propuesta de matrimonio de Matías Alé a su novia

Matías, tras recibir la estatuilla dorada, aseguró: “Es un sueño cumplido; hace 25 años que te sueño, Martín Fierro. Hace 27, se me fue mi papá y hoy lo tengo en este reloj color azul y oro”.

“Este programa estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, ya que siempre iba de invitado. Gracias, mamá; te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas: una, me caí y me levanté. En mi mejor momento, no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan, que para mí, esto era un sueño”, indicó.

Ante esto, manifestó: “Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario. A la gente que se cayó en algún momento, más allá de si el premio es un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un galardón como este”.

Luego, se refirió a su novia, Martina, y le hizo la tan esperada propuesta. “Está ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y lo voy a hacer: yo dije que ‘si ganaba, te iba a preguntar si “te querías casar conmigo’”, lanzó, emocionado.

Tras estos dichos, Andino invitó a la joven a que suba al escenario y se una a su pareja. “Mi amor. Tengo amor, trabajo, salud, a mi mamá y a mi papá”, expresó Matías, mientras miraba su reloj y su novia sonreía.

“No te voy a sacar el anillo, voy a sacar la alpargata de mi hermano, Elias, la cual me la regaló y yo no estaría acá si no fuera por él”, aseguró el actor.

En esta línea, continuó: “Es la patita izquierda y mi hermano es la derecha. Él, la tiene en su casa”.

“Me venís bancando y te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo, pero… ¿te gustaría casarte conmigo?”, dijo. “Sí, obvio”, fueron las palabras de su novia, mientras se daban un fuerte abrazo.

Pero, eso no quedó ahí, sino que, después, llegaron los chistes en el escenario sobre la posibilidad de realizar la fiesta y, ahí, Alé se arrodilló para volver a pedirle casamiento, porque no había contemplado ese detalle.

“Hemos soñado, Luis Ventura, que podían pasar muchas cosas en los Martín Fierro, pero un pedido de matrimonio, jamás, y lo hemos tenido. Acabamos de vivir un momento histórico para la tele”, cerró, Guillermo.

