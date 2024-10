Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la conferencia de los CEOs de la AOG, participó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF Sociedad Anónima. Para comenzar, remarcó que estuvo en Europa, “estamos abriendo los mercados, es para todas las compañías”, dijo.

Y añadió que estuvieron en la India, Hungría, Turquía, Italia, Alemania y Londres. Según subrayó, el objetivo más importante que se tiene es que Argentina exporte 15 mil millones de dólares.

López Anadón le preguntó si se puede desarrollar Vaca Muerta sin GNL (Gas Natural Licuado), a lo que respondió: “Para mí no” y agregó: “Pero si no desarrollamos el GNL, suscribo las palabras de mi amigo Rolo (Figueroa), no hicimos el trabajo. Está hecho muy a la mitad. No lo hicimos”. “A Vaca Muerta lo desarrollamos ahora o no lo desarrollamos. Hay que hacerlo ahora. También va a haber mucho problema con el tema del gas asociado si no lo desarrollamos; yo soy un convencido que el GNL, y también para que todos estemos claros, lo regional; hay autoridades de Chile, y yo les decía hoy, lo vamos a lograr. Vamos a hacer un acuerdo con Chile y vamos a exportar a Chile”. Pero “es increíble que no lo podamos hacer a valores lógicos y a volúmenes altos que ellos consideren apropiados”.

Marín sostuvo: “Yo soy optimista que si se da lo que parece que se está dando, vamos a ser el gasoducto más grande que se ha hecho en la Argentina nunca en la vida, pero nunca en la vida”. Luego habló del otro proyecto, que es la evacuación de crudos. “Estoy en condición de decir que somos seis socios fundadores, que la capacidad que nos estamos comprometiendo todos, los seis socios fundadores, está en el orden de los 400.000 barriles y estamos dejando, como debe ser, una opción de capacidad para la compañía o compañías que sean adjudicadas de la venta de los activos de ExxonMobil, que pueden estar entre 120 y 150, hacer la cuenta y ese número da 15.000 millones de dólares de exportación. O sea, es mucho más rápido de lo que pensábamos. Es el compromiso”, dijo.

El 14 de noviembre, “vamos a aprobar en el directorio de YPF el proyecto Vemos”, anticipó. Y se va a aprobar el primer o segundo proyecto del RIGI de 2.500 millones de dólares a Punta Colorada y el 15 de noviembre estamos adjudicando, que ya los tenemos, la adjudicación de las tuberías y también del APG para hacer la obra. Así que, en enero estamos moviendo. Ya estamos empezando a hacer el zanjado y en febrero llegan los primeros caños y se largó la obra”. Y añadió: “Para el julio del 2026 vamos a tener 180 mil barriles de capacidad para exportar directo y 360 mil para diciembre. Es una gran noticia”.