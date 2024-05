En el marco del cierre del encuentro de debate y formación realizado en la “Casa Compañera” en Moreno, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, recordó la figura de Néstor Kirchner y el valor que el expresidente le daba a la autoestima del pueblo argentino. “Él no podía creer cómo habían quebrado la autoestima de nuestra gente. Y lo que más le desesperaba, y entendía que podía ser el mayor obstáculo para cambiar la historia del país era que nuestro pueblo no recuperara su autoestima, que no creyera en sí mismo”, aseguró.

“Han logrado desde los poderes fácticos, económicos y mediáticos hagan sentir culpable a una parte de nuestro pueblo. Que sientan culpa si no tienen un trabajo con recibo formal, que sientan culpa si necesitan una mano del Estado para comer todos los días, y resulta que un tipo como Caputo no siente culpa. Siente culpa la vecina de Derqui o de Cuartel Quinto, o de Ciudad Evita, o de Ezpeleta, o de Solano. Pero ellos no sienten culpa. Ellos avanzan”, remarcó Kirchner.

“Nuestro pueblo tiene que volver a quererse, tiene que volver a entender que no merece ser explotado. Que esfuerzo no es sinónimo de explotación. Quieren hacer que te auto explotes, que digas, “No, yo laburo 16 horas todos los días…” Nos convencen de que nos tenemos que auto explotar por migajas”, expresó.

En este sentido, agregó que permanentemente se pretende instalar en la opinión pública y esto cala en gran parte de la sociedad la idea de que los subsidios o los programas sociales son lo que “falta en su sueldo, que lo que no tiene es porque se lo lleva gente que no trabaja…O sea, no se lo lleva Toto Caputo, no se lo lleva Techint que tiene medio gobierno, no se lo lleva IRSA, se lo lleva el vecino de al lado. Eso es lo que quieren hacerle creer a la sociedad”.

Kirchner, también se refirió al ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei e impacta en un gran sector de la sociedad está sintiendo. “Hoy es claro cuál es el sujeto que está haciendo el máximo de los esfuerzos en todo esto. No solo los sectores populares, los sectores medios son casi la frutilla del postre de este tipo“, indicó.

En relación al debate en el Senado por la Ley “Bases” instó a dar la discusión a fondo y remarcar la importancia de lo que se está debatiendo en el Senado como también la contradicción de una dirigencia que dice una cosa pero vota lo contrario. “Uno se encuentra con sorpresas realmente extrañas en el Congreso, donde una diputada puede decir ‘estas leyes fueron escritas de puño y letra por tal estudio jurídico, pero voto a favor’ ¿Pero ¿cómo es que vos estás diciendo que esta ley la escribieron las empresas, que eso está mal pero que votás a favor? Pasan cosas realmente inexplicables“, cuestionó.

Por último, se refirió al capítulo de la Ley que refiere al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones conocido como “RIGI”. Indicando las áreas de Chile, Bolivia y Argentina puso en valor la importancia del triángulo del litio en la región y se refirió al interés que existe por parte del dueño de Tesla y X en el mismo por su utilidad.

“Todo esto es el triángulo del litio. En Neuquén, Vaca Muerta. Uno de los lugares que más proteína produce en el mundo: la Pampa Húmeda. Más petróleo y gas -indicó señalando la zona de Santa Cruz y Chubut- en otro macizo diferente. Tres mil kilómetros de costa: pescadito, langostinos, merluza negra, diferentes tipos de pescaditos que hay en nuestro país. El acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo de todos las que hay. Eso es de ustedes también. Vivan donde vivan. Eso es nuestro. La ley esta que está ahora en el Congreso, todo esto que estuvimos señalando, lo pone en riesgo. Por eso vienen. Ese famoso RIGI es el saqueo del país. Saqueo“, manifestó.

Y agregó: “Lo que tenemos que tener en claro que esto que necesita el dueño de Twitter, el litio, lo necesita más barato. Incluso, cuando es el golpe de Estado en Bolivia contra Evo, el tipo festeja el golpe de Estado y le parece muy bien porque él no va a dejar que le ponga un precio un país, sino que él va a pagar lo que él quiere por el litio”.

“Porque esta ley cuando salga, y cuando por 30 años vengan inversiones y digan “No, yo no pongo impuestos acá en Vaca Muerta porque estoy con la RIGI”. Y cuando se lleven el litio, que ustedes imagínense, ni Chile ni Bolivia, esto no es una crítica, es una definición; tienen, por ejemplo, industria satelital. ¿Qué país tiene de los tres de la medialuna del litio industria satelital? Este. El celestito, este de acá. ¿Y qué más tiene también? Industria automotriz. Todo eso va del litio, las baterías, los autos híbridos. De esto se trata, esto está en disputa: el vector energético es algo en disputa“, resaltó Kirchner.

“Nuestro país es enorme, el octavo en suelo en el mundo, el trigésimo segundo en población, asimetrías sociales, asimetrías culturales, económicas… Nos van a querer desunir para después comernos. Entonces el desafío que tenemos por delante es tener en claro cuáles son sus objetivos, para saber cómo defendernos, primero y también qué proponerle a la gente, porque no va a alcanzar con convocar a la resistencia de nuestro pueblo. Al mismo tiempo que crezca esa resistencia también tiene que crecer nuestra capacidad de propuesta. Y nuestra capacidad de propuestas tiene que estar firmemente ligada al espíritu del peronismo. Nosotros a partir de ahora la única verdad es transformar esa realidad“, concluyó.