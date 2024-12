“Mordió un cohete pensando que era una bolita”: un nene permanece grave luego que le explotara pirotecnia en la cara El menor de 9 años fue sometido a una intervención quirúrgica por fracturas en su mandíbula y órbita.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madre del niño de nueve años, que se encuentra internado grave en terapia intensiva luego de que le explotará pirotecnia en la cara, afirmó que su hijo “mordió un cohete”.

El hecho ocurrió en Bell Ville, al sudeste de la provincia de Córdoba. El menor sufrió heridas en su rostro, luego de que le explotara en la cara. Su familia lo trasladó inmediatamente al hospital local pero, por la gravedad de sus lesiones, fue derivado al Hospital de Niños de la capital provincial.

Tras su hospitalización, tuvo que ser sometido a a una operación de más de dos horas y según dio a conocer el medio El Doce, la situación del nene es crítica. Los profesionales que lo atendieron confirmaron que el pequeño sufrió fracturas en la mandíbula y órbita por la explosión.

Durante una de las primeras intervenciones, tuvieron que reconstruirle el paladar, además de curarle las heridas. Momentáneamente, se encuentra internado en terapia intensiva y, en las próximas horas, deberá someterse a una nueva cirugía.

El menor fue sometido a una cirugía en el Hospital Rawson de Córdoba.

María, mamá del pequeño, contó que la familia se encontraba en pleno festejo por Navidad cuando su hijo se fue a jugar a la calle con un amigo en el barrio Bell Ville. Según lo contado por el amigo del menor, en medio de la calle encontraron un artefacto pirotécnico, pero ambos creyeron que era una bolita de plástico que estaba tirada: “Al parecer, se lo puso en la boca, lo mordió y se escuchó el estallido”, detalló la mujer.

Además, María negó haber comprado un petardo para el festejo de Nochebuena y añadió: “No sé qué pasó, mi hijo no tenía cohetes y los demás tampoco, fue todo en un segundo”.

En este sentido, señaló: “No me explico qué había pasado porque él no tenía (petardo). Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban… fue todo tan rápido que no sé qué pasó”.

Se espera que en las próximas horas el niño vuelva a someterse a nuevas cirugías debido a que su estado de salud es delicado y tiene muchas lesiones producto del estallido.