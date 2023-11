Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En 2012, Moria Casán dirigía a Fatima Florez en “La revista de Buenos Aires” y, al no llevarse bien, se generó un fuerte conflicto entre ambas. A raíz de esto, la diva le contó a Pilar Smith en el programa “Gossip” (Net TV) los verdaderos motivos de la pelea.

Los fuertes dichos de Moria Casán sobre Fátima Florez

Moria, comenzó diciendo: “Nunca odié a una persona que no puedo registrar. Además, es una mina que trabaja con el ADN ajeno, le cuesta ser ella misma. Fátima no era mi amiga personal, ni nada. En la revista me faltó el respeto como directora”.

Luego, continuó: “Ella la hacía a Cristina Kirchner y el día que la operaron, a la noche, le digo a esta piba: ‘No imites a la Kirchner porque, en este momento, entró al quirófano por algo que parece grave’. Entonces, la dejó de imitar. Se suponía que era algo de vida o muerte”.

Y, aseguró: “Ella, con el marido anterior, salieron a decir ‘qué pena que hoy que el teatro está lleno, no me dejen imitarla a Cristina Kirchner’, como diciendo que el teatro estaba siempre vacío”.

Ante esto, dio su opinión al respecto: “Mala leche, mala artista y dos soretes. Los mandé a llamar a mi camarín por los tweets en contra de la obra y les dije: “¿Perdón? ¿Están boicoteando el espectáculo en el que participan? Tengan cuidado con lo que escriben”. Eso fue todo”.

Para concluir con el tema, añadió: “Esta mina trabaja de mí, me hizo siempre. No me gusta cómo me hace, me hace como una Moria rancia con naftalina. En diciembre le dije ‘bueno, si me haces, pagame’. No la odio ni la detesto. Déjense de joder los que dicen eso. Que se de un baño de luz primero. Que no me rompan las pelotas con Fátima Florez“.

