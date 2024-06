Nahir Galarza, la joven de 24 años condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, habló en una serie documental llamada “Nahir: el secreto de un crimen”, el cual consta de 2 capítulos y está disponible en la plataforma de streaming “Amazon Prime Video”, donde profundizó acerca de la relación tóxica que tenía con Fernando y dio detalles que, hasta el momento, no se conocían.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Nahir Galarza sobre Fernando Pastorizzo?

“Es complicado, porque tuvimos distintas etapas. Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria… que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia o íbamos a hacer cosas de pareja , pero, a la vez, nos seguía molestando que el otro hiciera algo”, expresó Nahir.

Además, aseguró que no era una relación sana. “Nos separábamos y estábamos mejor, pero nos sentíamos mal y volvíamos a hablar. Yo lo veía llorar, me daba tristeza, me sentía culpable… o terminaba apareciendo en mi casa a las 2 de la mañana. La situación se fue agravando y poniéndose más violenta. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que nunca lo había visto“, aseguró.

Y, detalló: “Una vez, Fernando rompió su propio celular, después ya, directamente, empezaron los golpes hacia mí. Siempre era por celos, porque hacía cosas que no le gustaban… por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba, con quién me había visto… Lo único que quería era que la terminara, entonces, le decía que “era todo mentira” o le pedía perdón, solo para que se calmara. No sabía cómo defenderme tampoco”.

