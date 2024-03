La cantante Nicki Nicole se presentó el 9 y 10 de marzo en el Movistar Arena, donde deleitó a sus fans con su nuevo álbum denominado “Alma”. Semanas atrás, se supo que Peso Pluma la engaño. A raíz de esto, la artista le agradeció a las personas que la siguen por el amor incondicional que le brindan cada día y aprovechó para mostrar un pedacito de su nueva canción. En esta, destruyó al artista mexicano.

Los polémicos dichos de Nicki Nicole sobre Peso Pluma

Antes de comenzar a cantar, Nicki expresó: “Como saben, este último tiempo me estuvieron pasando muchas cosas. Esto, me hizo darme cuenta de que todos disfrutamos y sufrimos por amor. Hoy, les quiero agradecer, principalmente, a ustedes por acompañarme, por estar presentes en todo este proceso de “ALMA”. También, gracias por el apoyo que me dan y, seguro, me van a seguir dando, porque hemos conectado de una manera con la que yo no conecté con nadie nunca. Así que les quiero agradecer, por este camino tan hermoso que hemos transitado juntos. Como nos volvimos uno, con cada show y canción. Me di cuenta que siempre sano a través de la música”.

Luego de estos dichos, la artista comenzó a cantar un pedazo de su nuevo tema, con una letra muy polémica dedicada a Peso.”Y que las espinas, también, hacen parte de la flor. Sé que vos tenés presión, pero es que yo tengo valor. Sé que sos jugador, pero conmigo, bebé, te equivocas. Yo todo te di y vos, como si nada, te fuiste con otra. Pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota. Ten en cuenta que el karma tarde o temprano rebota”.

¿Peso le responderá a Nicki?.

Nicki Nicole presenta “Alma”: ¿Cómo sigue su show?

La cantante continuará su gira por España. El jueves 21 de marzo se presentará en Madrid en el estadio “WiZink Center” y el 22 en Barcelona, en el Saint Jordi Club.

