En diciembre de 2022, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana, se fue a vivir con su padre y, desde ese entonces, la relación está muy tensa entre ambas; a raíz de eso, comenzaron a circular un montón de rumores de por qué están distanciadas. Hasta el momento, no se sabia bien el motivo, pero, recientemente, la modelo dio una nota para la revista “Caras” y habló sobre la interna con la niña.

La impactante revelación de Nicole Neumann sobre la relación con su hija Indiana

Nicole, manifestó: “Soy de hierro y sé que me puedo caer hoy, pero, mañana, estoy arriba de vuelta”, y, continuó: “Ya, cuando toca a tus hijos, ahí sí, es durísimo”.

Luego, se refirió a su relación con Indiana.”Es un trabajo de hormiga que yo venía viendo y sintiendo desde hace muchos años”, aseguró.

“La adolescencia es una etapa complicada y, lamentablemente, cuando alguien te engancha, en ese momento, para distorsionarte, es muy difícil también”, comentó.

Pese a las complicaciones, la modelo aseguró que “confía en el proceso”. “Yo confío en que la vida y el universo, que es lo que me viene pasando y es lo que, por ahí, el otro no tolera, se terminan acomodando las cosas y, sobre todo, cuando vos sabes que siempre obraste bien y desde el amor, la vida te trae buenas cosas”, reflexionó.

Claudia Neumann rompió el silencio y habló de la relación con su hija, Nicole

Luego de que Nicole contó que su madre, Claudia, le robaba el sueldo cuando comenzó su carrera de modelaje, su mamá habló en el programa “Socios del espectáculo” (El Trece), y se defendió.

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que ella tenga la carrera que tiene y si es una desagradecida… Es lo que hay. Ya no me duele. Es difícil de entender que este tema siga saliendo después de tantos años”, indicó.

Y, continuó: “No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Hay gente que es feliz con eso”.

Luego, sobre los comienzos de su hija en el modelaje y el dinero que ganó con esos trabajos, explicó: “Ella, empezó a trabajar a los 12 años y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga porque tenía que acompañarla. Era muy chica y no podía ir sola a ningún lado. A los 15, me volví su representante y, obviamente, cobraba una comisión por eso; lógico. Igual, cobraba menos que cualquier otro representante. Así que, no sé de qué habla”, dijo.

Y, afirmó: “Yo estuve siempre con ella. Le preguntas a cualquiera y era la madre molesta si querés”.

“Mi pareja me dice que tengo que hacer una serie contando todo, porque, después de tantos años quedándome callada, es momento de que empiece a facturar”, se sinceró.

Muy picante, lanzó: “Neumann, soy yo y las chicas no son Neumman. O sea, hasta mi apellido usan. Acordamos que usara el mío como artístico, porque era mucho más fácil de recordar y de pronunciarlo”.

Por último, añadió: “Me saturó. Yo no la molesto ni le pedí nada. Ella decidió que no quería verme”.

