Durante una nota para “Vuelta y media” (Urbana Play), el actor Pedro Alfonso contó el drama que atraviesa tras 10 años de relación con Paula Chaves, con quien tiene tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Los impactantes dichos de Pedro Alfonso sobre su relación con Paula Chaves

“Invité a mis amigos para ver el partido y empecé a hacer cosas que no hago nunca… puse posavasos, ‘cuidado con las migas´… me trasformé en mi mujer”, contó Pedro.

Luego, agregó: “Casi les hago sacarse las zapatillas y estaba todo el día: ‘no, las migas’, ‘el apoya vasos, dejá, no desordenen'”. En la misma línea, comentó: “No sé si es miedo a que Paula venga y esté todo desordenado, sino que me di cuenta, en un momento, que ocupas ese rol, pero, bueno… sí”.

“En definitiva, te volves tu pareja”, afirmó y, tras estos comentarios, otro periodista, le consultó: “¿Te bañas menos?”. De forma inmediata, Pedro, dejó en claro: “Me gusta bañarme, disfruto bañarme”, y, reveló: “Todavía no estuve en casa solo para disfrutar, pero no sé si estuve tanto tiempo separado de Paula”.

Por último, concluyó: “Recién, me llamó de esos supermercados conocidos y se queda ahí colgada… yo me quedo ahí esperando: ´hola, ¿qué tal, cómo estás? Pero nada, no sucede nada”.

