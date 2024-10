Roberto García Moritán habló sobre los rumores de romance entre Pampita y Martín Pepa: “Cada uno decide…” Luego de recibir el alta de la clínica de rehabilitación donde se encontraba internado, el exministro rompió el silencio y, por primera vez, se refirió al supuesto noviazgo entre la modelo y el polista.

Tras recibir el alta de la clínica de rehabilitación donde se encontraba y reencontrarse con Anita, su hija de 3 años junto a Pampita, Roberto García Moritán rompió el silencio y habló de los rumores de romance de la modelo –con quien se separó a mediados de septiembre– y el polista Martín Pepa, a quienes se vio juntos la semana pasada en el Teatro Colón.

De regreso a su rutina, un móvil de Intrusos entrevistó al exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, quien compartió detalles de su internación: “Acabo de dejar a Anita en el colegio. Pasé un fin de semana espectacular”, comentó, mientras se acercaba a su auto, preocupado porque había dejado el vidrio bajo.

Luego agregó: “Me siento bien. Arrancaron tempranito hoy. Me vino bien el descanso. Me hicieron todos los estudios, me trataron bárbaro, gente espectacular. Estoy muy contento, así que gracias”.

Sobre su futuro laboral, señaló: “Espero tener novedades dentro de poco. Tengo buenas propuestas y voy a retomar un poco y voy a ser parte otra vez del directorio de Asociar, que es uno de mis grandes amores, la ONG que fundé hace varios años”. En relación a la política, se mostró menos convencido: “Por ahora no. Tengo muchas cosas por hacer y por acomodar”.

García Moritán y los rumores de romance entre Pampita y Martín Pepa

Cuando le consultaron acerca del comentado romance entre Pampita y Martín Pepa, Moritán respondió con incomodidad: “No voy a hablar nunca de Carolina, la madre de mi hija. Creo que te lo dije la vez pasada, ¿te acordás? Para no seguir preguntando y repitiendo”.

“¿No te molesta que ella haga públicas sus salidas?”, insistió el entrevistador, a lo que Roberto contestó: “Ella puede hacer lo que quiera, es una mujer adulta, responsable, inteligente y decide. Cada uno decide”.

“¿Sabías de esta relación?”, interrogó el periodista del ciclo que conduce Flor de la V. “No tenía ni idea. No influyó esto en la separación, no. Para nada, que tengan un gran día”, aseveró el exfuncionario para dar por terminado el tema.

