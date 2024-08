Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, visitó el estudio de LU12 AM680, donde se refirió a la situación de los empleados públicos nacionales, en un contexto de despidos a partir del gobierno de Javier Milei. Respecto de sus afirmaciones sobre que el país es “una bomba de tiempo“, argumentó que “el plan del gobierno no está funcionando“, expresó al tiempo que agregó que “tampoco va a funcionar“. Asimismo, manifestó que este gobierno nacional que encabeza Milei “está fracasando sobre sus propias premisas“.

Aguiar expresó que al gobierno “se le terminan las excusas” ya que “durante 7 meses estuvieron diciendo que no les aprobaban la ley bases, decían que no les daban las herramientas necesarias para poder gestionar el Estado, para poder gobernar y resulta que ahora tenemos ley bases aprobada, Pacto de Mayo firmado, DNU vigente y la crisis económica y social del gobierno recrudecen, más de la mitad de las argentinas y de los argentinos son pobres; se duplicó desde que asumió Milei la indigencia; nos enteramos hace pocas horas que un millón de niñas y de niños en la Argentina todas las noches se van a dormir sin comer; eso no es un número frío, no es una simple estadística, son compatriotas nuestros que no la están pasando bien, que están sufriendo y por supuesto ya les digo, soy optimista, son cada vez menos esto que los que piensan nos tenemos que sacrificar ahora, la tenemos que pasar mal ahora porque vamos a tener un futuro bienestar, son muy poquitos los que quedan pensando que va a haber luz al final del túnel”.

Al ser consultado si el gobierno le estaba ganando la calle a los sindicatos, Aguiar respondió: “El gobierno le gana la calle a los que se la dejan ganar; yo cada vez que marché en Buenos Aires la que caminó por la veredita fue la policía” y añadió: “Nosotros tenemos que ejercer el derecho constitucional de huelga y manifestación, no tenemos otra herramienta más eficaz los trabajadores; muchos colegas suyos dicen: ‘bueno pero el diálogo’; uno puede dialogar con quien está dispuesto a escuchar, porque el dialogar no es solo poner el oído, dialogar supone que en mi interlocutor me está escuchando y si me asisten razones, cambia el curso de las acciones” pero “este gobierno nacional no está dispuesto a cambiar nada; ha destrozado con sus medidas económicas las condiciones de vida de toda la gente”.

Entre otras cosas, el titular de ATE nacional afirmó que “es mentira que quieran destruir el Estado” ya que “lo que quieren es un Estado distinto, al servicio sólo de los grandes empresarios“. Y afirmó: “Bueno, no va a tener suerte, no va a poder Milei. A este Estado le damos vida a nosotros, los trabajadores estatales, con nuestras propias vidas y nos negamos a servir a las multinacionales. Queremos seguir sirviendo a nuestro pueblo”, dijo.