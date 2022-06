Veteranas de Malvinas vuelven al rompehielos Irizar luego de 40 años

Ivy Perrando Schaller es la fotógrafa que ideó “Valientes”, la muestra que retrata a mujeres instrumentadoras quirúrgicas que integraron la Marina Mercante y que fueron enviadas a las islas durante la guerra.

"Valientes" nació cuando Ivy se encontraba preparando un proyecto para retratar a personal de la fuerza. En ese momento le propusieron registrar en imágenes a aquellas mujeres por años invisibilizadas.

El puntapié inicial de esta idea fue justamente cuando se enteró que las 6 veteranas del ARA Almirante Irizar estuvieron en Río Gallegos.

Perrando, en el medio, junto a veteranas en la muestra 'Valientes'.

La muestra ya recorrió varios espacios, el último de ellos la Casa de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires, donde Ivy dio una charla bajo el nombre "Santa Cruz: Tierra de Veteranas". La muestra aún puede visitarse de 10 a 16 horas hasta el 29 de julio, de manera abierta y gratuita.

Es que Santa Cruz es la que más presencia tuvo de las veteranas y por eso la hace un lugar tan especial. Recientemente a Ivy la contactaron desde una productora para grabar en el apostadero naval en el puerto de Buenos Aires, arriba del rompehielos Almirante Irizar que hace la ruta a la Antártida todos los años.

La veterana Silvia Barrera en el ARA Irizar, junto al equipo de grabación.

Ahora forma parte del proyecto, como productora del equipo, con quienes estuvieron haciendo el rodaje en los últimos días. Se trata de un documental que retratará la historia de estas veteranas y que además cuenta con la participación especial de veteranos que se sumaron al relato. Sin dudas el material promete emoción y así lo detalló Ivy en diálogo con Radio LU12 y La Opinión Austral.

En 1982 el rompehielos Irizar fue acondicionado para transformarse en un buque hospital que estaba anclado a 600 metros del Puerto Argentino y ahora, 40 años después, las instrumentadoras quirúrgicas se volvieron a subir al barco en cuatro décadas de no haberlo visto.

"Estamos filmando con la productora el proceso donde ellas vuelven al barco, lo caminan y recuerdan sus experiencias", contó en principio la fotógrafa a Radio LU12 AM680.

Perrando Schaller durante la presentación de la muestra en la casa de la provincia en Buenos Aires.

El filme, relató, "básicamente habla de las mujeres que llegaron a Malvinas, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); de los más de 23.563 veteranos de Malvinas que tiene la nómina, ellas son sólo 16 y representan el 0,08%, así que estamos haciendo un capítulo del documental que es estrictamente para ellas".

La artista gráfica resaltó el entusiasmo por la filmación y contó que no sólo será en el buque rompehielos, sino que recorrerán otros barcos donde las veteranas de la Marina Mercante estuvieron navegando.

"Vamos a terminar filmando sobre un Hércules donde una de ellas hizo una evacuación aeromédica, así que estoy muy feliz", mencionó.

El vínculo con las veteranas comenzó hace unos tres o cuatro años y a principios de este 2022 la productora contactó a Perrando, luego de ganar un concurso para hacer documentales de historias de Malvinas.

"Ellos querían que un capítulo fuera enteramente dedicado a las mujeres. En enero me reúno con el director, nos conocimos y ahí se gestó esta idea de que sea estrictamente para ellas", contó.

La muestra 'Valientes' se expuso en la Casa de Santa Cruz, donde participó el director Andrés La Blunda.

Durante el rodaje, los productores y el equipo del rodaje tuvieron una idea. Programaron un encuentro entre dos veteranos: Alberto Gaffuri y María Marta Lemme.

Gaffuri fue evacuado en el ARA Almirante Irizar y fue recibido, cuarenta años atrás, por María Marta.

"Hace 40 años que no volvían a subir al buque y se encontraron, fue una sorpresa que ideamos y la emoción los embargó a los dos, habiendo tanta historia entre ellos como veteranos y sobrevivientes", relató Ivy.

Gaffuri y Lemme se abrazan, después de 40 años, dentro del Irizar.

El momento quedó captado en las fotografías que compartió la productora, donde se ve a Gaffuri, hoy ingeniero civil y veterano de Malvinas, tomándose un tiempo, sumido en sus pensamientos, ni bien subió al Irizar. Las imágenes prácticamente hablan por sí solas.

El rodaje

El equipo grabó durante diez días en lo que fue la primera etapa en el buque Irizar junto a las instrumentadoras quirúrgicas Angélica Sedes, Silvia Barrera y María Marta Lemme.

Luego, en el Canal Beagle rodaron otra parte del documental junto a la comisario naval Marta Giménez. El rodaje seguirá su curso junto a las veteranas que irán por cada barco donde estuvieron. Incluso la que voló en el Hércules, en el Apostadero Naval y en el puerto de La Boca.

En el mes de julio, detalló la fotógrafa, continuará la segunda etapa durante otras dos semanas. Ivy también forma parte del filme, contó, explicando quiénes son las veteranas.

"El quirófano trinchera"

La fotógrafa resaltó que conoce a las veteranas hace mucho tiempo y logró un gran vínculo con ellas. "Cada vez que yo quería hablar con ellas y no me conocían, yo les decía: 'Vengo de Río Gallegos' y me decían: 'Ah, vos sos del sur', yo tardé en entender qué significaba eso, hasta que me cayó la ficha y dije claro, a mí no me tienen que explicar qué es Malvinas, porque a mí historias de Malvinas nunca me faltaron, pero historias de veteranas con 'A', esas no las escuché nunca".

Marta Giménez en el ARA Canal Beagle, el otro set de filmación.

Entonces, agregó, "para mí era super importante que cuando ellas volvieran al Irizar estuviéramos pendientes de toda la parte emocional, porque es fuertísimo", relató Ivy.

Mencionó que una de ellas contó su experiencia y que, en sus palabras, dijo que el quirófano fue su trinchera. "Fueron diez días donde estuvieron todo el tiempo recibiendo heridos, días enteros sin dormir, comiendo poco y nada, es super fuerte porque si lo aplicás a cualquier veterano, no es fácil volver a un lugar donde quedó una parte de tu alma", marcó la fotógrafa.

Gaffuri ni bien subió al buque Irizar, sumido en sus pensamientos.

Adelantó, además, que en noviembre estiman que esté finalizado el filme: "Hemos juntado gente que nunca volvió a esos lugares, veteranos que las conocieron y demás", contó. Para cerrar, Ivy sostuvo que nunca imaginó llegar a esta instancia. "Lo único que quería cuando las conocí era invitarles un café y agradecerles por haber llegado al sur", expresó