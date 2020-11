Video. El día que Diego Maradona conoció a su ídolo, Chespirito

En 2005, Diego Armando Maradona conducía el ciclo televisivo "La Noche del Diez". Fue en su propio programa donde tuvo la oportunidad de conocer a uno de sus más grandes ídolos: Chespirito.

Los personajes de Roberto Gómez Bolaños cautivaban al "10", así lo dio a conocer Claudia Villafañe cuando en camerinos comentó que cada vez que "El chavo del 8" estaba en la televisión Maradona dejaba de lado cualquier distracción. "Cuando lo mira a usted, no habla con nadie, no hace nada. Solo mira el chavo", le contó Villafañe al actor.

"Usted es mi ídolo, maestro", fue lo primero que Maradona le dijo a Gómez Bolaños antes de fundirse en un abrazo.

Lo amo con el alma. pic.twitter.com/ryLjl6c8r8 — Lisa 💚 ☀️ (@ysuremeradeboca) November 27, 2020

Tras el encuentro, como un niño que cumplía su sueño, Maradona celebró. Había conocido a quien le robaba todas las sonrisas frente al televisor.

Durante la entrevista, el "10" le expresó: "Me hace muy bien verlo, pasé momentos muy malos en mi vida pero cuando veía al Chavo era como que me relajaba, me entraba una tranquilidad grande y por eso pedí que viniera, que esté al lado mío, y tener una charla con usted".

Chespirito le devolvió la gentileza diciéndole: "Nunca gocé tanto partidos de fútbol que me encantan como cuando veía a Maradona pegado al pasto y al balón".

"El Chavo tiene un humor que es lindo, es sano, es divertido, que no ataca a nadie que construye para los chicos esto es lo que yo admiro de usted. Viendo al Chavo me siento más libre, más tierno, quiero más a mis hijas, quiero más a la vida, me río y sobre todas las cosas quiero seguir luchando para estar cada vez mejor", reflexionó Maradona.