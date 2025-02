Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo protagonista. Luego de que Keita Baldé rompió el silencio en el programa italiano “Verissimo TV” (Canale 5) y aseguró que estuvo con la empresaria, ella hizo un fuerte descargo en su cuenta de “X”, donde desmintió sus dichos y anunció acciones legales en Italia.

Los dichos de Keita Baldé sobre la supuesta infidelidad

“Yo asumo toda mi responsabilidad, es el error más grande de mi vida. Me sentí como un león al que le tocan a la familia y seguí adelante con la resolución de esta situación, que se volvió mediática, con mis abogados. Este jueguito de Wanda y Mauro no pertenece a mi vida ”, indicó el excompañero del Inter de Icardi.

“Soy consciente del error que cometí. No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz…”, continuó, en alusión a las fotos y videos en los que aparecen juntos. “No tienen corazón. Simona, estoy aquí para luchar por ti y lo haré toda mi vida”, destacó, lamentándose luego de que su pareja, una influencer vinculada al mundo de la moda con quien tiene dos hijos, contó que estaban separados, pero que están intentando recuperar su familia.

¿Qué le respondió Wanda Nara a Keita Baldé?

La conductora publicó un extenso y fuerte comunicado, donde aseguró que no le fue infiel a Mauro Icardi con Baldé.

“Chicas, miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado, sí, y… me da escalofríos hasta dónde pueden llegar. Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie. Por algo, hasta el último segundo, quisieron recuperarme”, comenzó diciendo Nara.

Ante esto, prosiguió: “Y respecto al último dolido, lamentablemente, bloquee y no respondí más llamadas, aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mí, si era real y bla bla… que no podía ser que no creía en mi relación, que me hablen que desbloquee; etc. Tan despechado de mandar a tu “ex”, que pobre ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras por que, en Italia, si se paga y mucho. Ya inicie daños y perjuicios. Ahora, quiero ver de dónde inventan para defenderse… yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre)”.

“Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho. Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan”, lanzó.

“Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé y, con esta persona, hicimos viajes y tengo pruebas. ¿Ahora aparecen asociados a su ex? ¿El despecho hasta dónde te puede llevar? Algunos conviven con mujeres que nunca escuché hablar, peor de alguien avisando previamente que lo harían para lastimarme. Pufff… a mí nada me lastima, porque vivo mi vida sin pensar en causarle dolor a nadie”, afirmó la empresaria.

Y, advirtió: “Lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor. Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios, solo me defiendo y defiendo a mis hijos como una LEONA. Como lo que siempre dije que era… por eso, fui la primera en llevar en mi piel el tatuaje de un león”.

Finalmente, cerró: “Los amo. Los dejo que voy a ver cantar a mi novio (L-Gante), que siendo más joven me enseña a que la felicidad está en las pequeñas cosas y en las reales, como mi amor por él. Sé que no necesitas explicaciones, pero si hay algo que no soy es zorra. Para mí, los valores de familia son sagrados y a esta y la que sea que necesite pruebas se las doy, sobre todo, porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre. Pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”.

¿Qué dijo la exesposa de Keita Baldé sobre Wanda Nara?

Simona Guatieri también rompió el silencio y expresó que, al principio, le costó creerlo la infidelidad pero fue la mediática quien le envió pruebas “Cuando las fotos y los mensajes llegaron, ya no hubo forma de negarlo. Me costó mucho, pero sabía que tenía que separarme por el bienestar de mis hijos”, contó.

En ese momento, admitió que no pudo soportar la traición. “Me sentí rota por dentro, me costaba respirar”, destacó, y, reveló: “Tuve una charla con la señora, si es que se puede llamarla así, donde estuve a punto… fui a buscarla, porque había vuelto a buscar a mi marido, así que le pedí explicaciones y ella me dijo que ‘no debería haber pensado mal de ella'”.

“Le rogué al Sr Mauro Icardi que no hablara de ello, pero no fue el caso. Probablemente lo hizo para dañar la imagen de mi marido que, en cierto modo, lo lograron, porque exponer a alguien de esa manera, no es agradable”, añadió.

Más tarde, pasaron un video del jugador. “Ella decía ‘me traicionaste una vez, yo te traicioné con esta’… los juegos entre Wanda y Mauro no son mi vida, repito, no digo que no haya cometido un error, solo estoy culpando a Wanda por cómo manejó la cosa y cómo lo monetizó, creo que no tiene corazón”, manifestó.

Por último, concluyó: “Nosotros nunca habríamos hecho esto tan mediático, pero ella lo decidió así. Es algo que no puedo perdonar, especialmente, por el daño que causó a mis hijos”.

Leé más notas de La Opinión Austral